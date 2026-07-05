OM : Stéphane Richard fait une annonce-choc sur le Mercato !

Relativement calme depuis le 15 juin dernier, le mercato estival va s’animer du côté de l’OM dans les semaines à venir. Le président marseillais Stéphane Richard a évoqué le sujet ces dernières heures.

Mercato OM : « La situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif »

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Alors que les supporters de l’OM attendent de connaître l’identité de la première recrue estivale, Stéphane Richard pense d’abord à renflouer les caisses du club phocéen. Dans une interview accordée au quotidien La Provence, le président de l’OM a annoncé la couleur pour le mercato en cours : procéder à des ventes avant de renouveler l’effectif, malgré un changement de politique.

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« Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs, mais la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an.

Mais on doit tout de même construire une équipe compétitive, d’une manière ou d’une autre », a prévenu Stéphane Richard. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi est donc très attendu sur ce mercato d’été. Même si le club phocéen n’a pas vraiment les mains libres.

L’OM n’a pas son mercato entre ses mains

Afin de débloquer son mercato d’été, l’Olympique de Marseille doit absolument enregistrer une grosse rentrée d’argent, qui passera par la vente de certains joueurs, notamment Mason Greenwood. Le meilleur buteur de l’OM a tapé dans l’œil de nombreux clubs en Europe et certains semblent particulièrement chauds pour s’attacher ses services comme l’AS Roma, le Fenerbahçe ou encore l’Atlético Madrid.

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Si les deux premiers n’arrivent pas à se mettre d’accord avec les dirigeants marseillais autour d’un prix, les Colchoneros pourraient bien régaler les finances marseillaises lors de ce mercato. Cependant, Diego Simeone et sa direction ne pourront pas réaliser un tel transfert sans départ.

Si Kang-In Lee est attendu pour pallier le départ d’Antoine Griezmann, Mason Greenwood devrait être le remplaçant naturel de Julian Alvarez. Si le buteur argentin a clairement exprimé son envie de rejoindre le FC Barcelone, l’Atlético espère toujours conserver son joueur.

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