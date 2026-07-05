Mercato : Urgent ! Le Barça fait une incroyable offre au PSG

Double champion d’Europe en titre, le PSG possède dans son effectif des joueurs qui font rêver d’autres grands clubs du vieux continent, dont le Barça qui proposerait un deal totalement incroyable pour cet été.

Mercato : Le Barça propose un échange au PSG

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Considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, Joao Neves brille sous les couleurs du PSG depuis son arrivée à l’été 2024. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec les Rouge et Bleu, le milieu de terrain de 21 ans fait rêver plusieurs autres grands clubs européens.

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Ainsi, après le Real Madrid, c’est désormais au tour du FC Barcelone de se positionner pour tenter de déloger le jeune international portugais de la capitale française. Conscient que Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique seront intraitables dans ce dossier, le Barça envisagerait de proposer un échange pour Joao Neves.

En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, « Après le Real Madrid, c’est désormais le FC Barcelone qui souhaiterait tenter sa chance pour recruter Joao Neves. Selon plusieurs rumeurs, le club catalan aurait même envisagé une offre comprenant Frenkie de Jong + une importante somme d’argent afin de convaincre le Paris Saint-Germain. » Le média spécialisé précise toutefois qu’il « n’y a pratiquement aucune chance que cette opération aboutisse. »

« Joao Neves est considéré comme intransférable par le PSG »

Les supporters du PSG peuvent dormir tranquilles. Malgré l’intérêt de Manchester City, du Real Madrid et la proposition inédite du Barça, il existe très peu de chances de voir Joao Neves quitter les rangs du Paris Saint-Germain à l’issue du mercato estival en cours.

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« Premièrement, Joao Neves est considéré comme intransférable par le PSG. Le milieu portugais est l’un des piliers du projet parisien et le club n’a absolument aucune intention de le vendre. Deuxièmement, le joueur lui-même ne souhaite pas quitter Paris. Joao Neves se sent bien au PSG, est pleinement impliqué dans le projet et ne pense pas à un départ.

Concernant Frenkie de Jong, il est vrai que le PSG avait un intérêt pour le milieu néerlandais il y a quelques années. Cependant, ce dossier est aujourd’hui totalement refermé. Les dirigeants parisiens ne sont plus intéressés par son profil et n’envisagent aucun échange.

En résumé : Joao Neves n’est pas à vendre. Le joueur ne veut pas quitter le PSG. Frenkie de Jong ne fait plus partie des plans parisiens. Les supporters parisiens peuvent donc être rassurés : Joao Neves reste un élément central du projet du Paris Saint-Germain », rapporte PSG Inside Actus.

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