Mercato Stade Rennais : Le SRFC réalise un joli coup de génie

Le Stade Rennais passe à la vitesse supérieure sur le mercato en officialisant l’arrivée d’Eliezer Mayenda pour un montant de 25 millions d’euros. Avec ce recrutement ambitieux, le club breton confirme sa volonté de renforcer son secteur offensif tout en misant sur l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs de sa génération.

‎Mercato Stade Rennais : Rennes mise gros sur un attaquant à fort potentiel

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‎Le SRFC n’a pas hésité à sortir le chéquier pour convaincre Sunderland de céder Eliezer Mayenda. L’opération, estimée à 25 millions d’euros, place désormais l’Espagnol parmi les recrues les plus coûteuses de l’histoire du club breton derrière Amine Gouiri (28 M€) et Jérémy Doku (26M€), preuve de la confiance accordée à son potentiel.

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‎À seulement 21 ans, l’avant-centre présente un profil recherché : puissant, mobile et capable d’évoluer dans plusieurs registres offensifs. Derrière ce choix, le Stade Rennais ne cherche pas uniquement un buteur, mais un joueur susceptible de devenir un pilier du projet sportif sur plusieurs saisons.

« Hey, Big Man, what's your name ? »



Attaquant prometteur, formé à Sochaux avant d’être aguerri aux joutes du football anglo-saxon, Eliezer Mayenda rejoint le SRFC. L’international espagnol Espoirs s’est engagé jusqu’en 2031 ✍️



Une arrivée validée par @hellowork. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 5, 2026

‎Un retour en France qui a du sens pour Mayenda

‎Avant de tenter sa chance en Angleterre, Mayenda avait fait ses classes au FC Sochaux après plusieurs années de formation en région parisienne. Son passage à Sunderland lui a permis d’accumuler une expérience précieuse, notamment en Championship, où il s’est illustré par son efficacité et sa progression constante.

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Il présente un bilan statistique de 10 buts et 5 passes décisives en 40 matches. ‎Même si son adaptation à la Premier League s’est révélée plus délicate, les dirigeants rennais estiment que cette expérience lui a permis de franchir un cap.

‎Un transfert qui en dit long sur les ambitions rennaises

‎‎Ce sixième renfort de l’été (après Issa Soumaré (Le Havre), Adrien Thomasson (RC Lens), Nicolas Lemaître (Troyes), Gonçalo Oliveira (Benfica) et Arnaud Nordin (Mayence)) confirme que le Stade Rennais ne souhaite pas se contenter d’un rôle d’outsider en Ligue 1.

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En investissant une telle somme sur un jeune attaquant, le club prépare autant le présent que l’avenir, avec l’objectif de retrouver durablement les places européennes. Si Mayenda confirme les espoirs placés en lui, ce transfert pourrait rapidement être considéré comme l’un des meilleurs investissements réalisés par le SRFC ces dernières années.