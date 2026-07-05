Mercato ASSE : Un renfort de taille débarque de Ligue 1 !

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro profite de ce mercato estival pour préparer sa première saison sur le banc de l’ASSE. Le technicien écossais peut compter sur un renfort de taille pour la reprise en Ligue 2.

Mercato : Un technicien chevronné attendu à l’ASSE

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L’AS Saint-Étienne continue de structurer en profondeur son projet et le centre de formation est au cœur de la nouvelle dynamique impulsée par Ian Cathro. Après plusieurs mois d’audit interne, les dirigeants de l’ASSE passent à l’action avec une première arrivée d’envergure dans l’organigramme.

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En effet, selon les informations divulguées ce dimanche par le site Peuple Vert, Michael Bunel va rejoindre les Verts pour renforcer le travail de formation et d’analyse. Un profil rare, expérimenté, et surtout très identifié dans le milieu du développement des jeunes joueurs.

Michael Bunel, première pierre du nouveau projet

Âgé de 48 ans, le technicien français arrive en provenance du Havre AC, où il a passé une grande partie de sa carrière. En Normandie, Michael Bunel a multiplié les rôles auprès du groupe professionnel, notamment dans l’analyse des adversaires, la préparation des rencontres et l’accompagnement du staff technique sous différentes directions, dont celles de Jean-Marc Nobilo, Cédric Daury ou encore Bob Bradley.

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En 2021, il a même assuré l’intérim à la tête de l’équipe féminine du Havre en D1 Arkema, confirmant sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à différents environnements. Bunel a également participé à des programmes de développement à l’international, notamment aux États-Unis, où il a collaboré avec plusieurs académies de MLS.

Ce qui le distingue surtout, c’est son travail autour de la perception et de l’intelligence de jeu. Consultant et formateur reconnu, il a développé une approche centrée sur la prise d’information et l’amélioration des capacités cognitives des joueurs. Avec cette arrivée, l’AS Saint-Etienne confirme son ambition de renforcer son centre de formation avec des profils experts, capables d’apporter une vision moderne et structurée du développement des jeunes talents.

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