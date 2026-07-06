Mercato : Un crack du Barça au Stade Rennais pour 30M ?

‎‎Le Stade Rennais pourrait encore frapper un autre gros coup sur le mercato avec une cible aussi prestigieuse qu’ambitieuse. Le club breton suivrait de très près Marc Casadó, jeune milieu du FC Barcelone estimé à 30 millions d’euros.

‎Mercato Stade Rennais : Marc Casadó, un profil qui coche toutes les cases

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‎À seulement 22 ans, Marc Casadó attire de plus en plus de prétendants. Pur produit de La Masia, le milieu défensif espagnol s’est forgé une réputation de joueur intelligent, discipliné et particulièrement efficace dans l’organisation du jeu. Son sens du placement et sa qualité de première relance correspondent parfaitement aux exigences du football moderne.

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‎Selon Fichajes, le Stade Rennais fait partie des clubs ayant manifesté un intérêt concret pour l’international espagnol. Les dirigeants bretons recherchent un milieu capable d’apporter de la stabilité à l’entrejeu tout en conservant une marge de progression importante. Casadó répond précisément à ce cahier des charges.

Le SRFC possède un argument que Barcelone ne peut plus offrir

‎Le principal frein à l’épanouissement de Marc Casadó reste la concurrence féroce au sein du FC Barcelone. Malgré 34 apparitions la saison dernière, dont seulement 15 comme titulaire, le jeune Catalan peine encore à s’installer durablement dans le onze de départ. ‎C’est précisément sur ce point que le Stade Rennais espère faire la différence.

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En Bretagne, le joueur pourrait rapidement devenir une pièce maîtresse du milieu de terrain. Pour un élément en pleine progression, disposer de responsabilités immédiates représente souvent un levier plus convaincant qu’un simple prestige de club.

‎Un transfert à 30 millions qui s’annonce compliqué

‎Le dossier demeure toutefois complexe. D’après Fichajes, le FC Barcelone attend environ 30 millions d’euros pour accepter un départ de son joueur formé au club. Une somme importante, surtout dans un mercato où Rennes a déjà engagé des investissements significatifs sur plusieurs recrues.

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‎L’AC Milan apparaît d’ailleurs comme un concurrent sérieux dans cette opération. Le club italien dispose d’une solide réputation pour accompagner les jeunes talents vers le très haut niveau, ce qui promet une bataille intense si le dossier entre dans une phase de négociations concrètes.