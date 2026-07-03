Mercato: Junior Kroupi presse Bournemouth pour signer au PSG

Annoncé un peu partout en Europe durant ce mercato estival, Eli Junior Kroupi aurait fait le choix de rejoindre l’effectif de Luis Enrique au PSG. Déterminé à voir son souhait se réaliser, l’attaquant de 20 ans mettrait la pression à la direction de Bournemouth, son club.

Mercato PSG : Junior Kroupi fait tout pour faire plier Bournemouth

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Eli Junior Kroupi, auteur de 13 buts en Premier League cette saison, a fait part de sa volonté de partir aux dirigeants de Bournemouth, qui réclament près de 100 millions d’euros. D’après la presse anglaise, l’ancien joueur du FC Lorient a annoncé à la direction de Bournemouth son intention de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

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L’international espoir français, ciblé par Luis Enrique pour remplacer Gonçalo Ramos parti à l’AC Milan, est la priorité offensive du club parisien. Et selon les informations de Paris Team, Junior Kroupi serait plus que jamais déterminé à signer au PSG dès cet été. Pour y parvenir, il ferait tout pour convaincre les Cherries de rejoindre Paris avant la fin de ce mercato.

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Un an seulement après son arrivée en Angleterre, le natif de Lorient aurait déjà donné son accord à Luis Campos pour rejoindre le double champion d’Europe. Désormais, le fils de l’ancien international ivoirien Eli Kroupi aurait demandé un entretien avec sa direction, pour formuler officiellement sa demande de rejoindre le Paris SG durant ce mercato estival. Mais pour le moment, le club anglais reste ferme.

La réponse intransigeante de Bournemouth

Face à l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Junior Kroupi, le board de Bournemouth a fait une mise au point ferme sur l’avenir de son joyau français. Selon les dernières informations de Skysport, le jeune attaquant, qui est actuellement suivi par le PSG, devrait être retenu par son club cet été.

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Jugeant son numéro 22 comme un pion essentiel à son effectif, le club anglais souhaiterait également construire une équipe compétitive pour la prochaine saison et son nouvel entraîneur, Marco Rose. Pour freiner les clubs positionnés sur son joueur, Bournemouth aurait fixé un prix de vente à 100 millions d’euros pour Eli Junior Kroupi.

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Un bon moyen de fermer la porte à un départ du jeune espoir. Sauf si Nasser Al-Khelaïfi décide de s’aligner sur cette exigence pour rapatrier l’international espoir français.