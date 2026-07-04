Mercato : Junior Kroupi au PSG pour une somme astronomique ?

Révélation de la saison 2025-2026 en Premier League, Eli Junior Kroupi intéresse le PSG, qui pense à lui pour remplacer Gonçalo Ramos qui a signé à l’AC Milan cet été. Mais Bournemouth ne compte pas faciliter la tâche aux Parisiens.

Eli Junior Kroupi pousse pour rejoindre le PSG

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Eli Junior Kroupi veut rejoindre le PSG. D’après les informations de ParisTeam, l’attaquant de Bournemouth aurait déjà donné son accord à Luis Campos et aurait même informé sa direction de son envie de rejoindre le collectif de Luis Enrique. Un signal fort dans un dossier qui commence à sérieusement chauffer.

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L’entraîneur parisien apprécie beaucoup son profil : vitesse, mobilité, profondeur, technique. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, Junior Kroupi, qui coche plusieurs cases, est devenu la priorité du PSG pour renforcer son secteur offensif au poste de numéro 9cherche un nouveau numéro 9. Le problème reste évidemment le prix.

Les dirigeants de Bournemouth réclameraient autour de 100 millions d’euros pour l’international espoir français. Un montant que le Paris Saint-Germain ne semble pas disposé à payer. Mais selon un spécialiste du marché, Nasser Al-Khelaïfi n’aura pas d’autre choix que de mettre la main à la poche s’il souhaite vraiment voir l’ancien joueur du FC Lorient intégrer l’effectif des Rouge et Bleu la saison prochaine.

Le Paris SG obligé de faire une folie pour Junior Kroupi

Selon TEAMtalk, « le Paris Saint-Germain a identifié la sensation de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, comme le remplaçant idéal de Gonçalo Ramos, les champions de France préparant un autre remaniement majeur de leurs options offensives. »

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L’avant-centre de 20 ans a inscrit 13 buts en Premier League et attire de plus en plus l’attention autour de lui. En pleine période de mercato, l’enfant de Lorient suscite l’intérêt de plusieurs clubs, à commencer par le Paris SG. Le club de la capitale aura du mal à faire plier les Cherries qui n’auraient pas l’intention de laisser partir leur pépite.

Comme le rapporte Sky Sport UK, Bournemouth n’a pas besoin de vendre et ne souhaite pas du tout vendre Eli Junior Kroupi. Le club a réalisé et une bonne saison et souhaite disposer du meilleur effectif possible pour la prochaine, alors que Bournemouth a terminé à la 6e place de Premier League. Ce résultat permet aux hommes de Marco Rose de disputer la prochaine Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Le club compte donc sur son numéro 22 et ne souhaite pas le vendre cet été.

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