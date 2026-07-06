Mercato ASSE : Cathro valide les départs de 2 cadres à 5M€

‎‎L’ASSE continue de remodeler son effectif en vue de son opération remontée en Ligue 1. Ian Cathro semble avoir donné son feu vert à un changement fort : deux joueurs emblématiques du vestiaire pourraient quitter le Forez dès ce mercato estival.

‎Mercato OM : Ian Cathro prépare un nouveau cycle à Saint-Étienne

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‎À peine installé sur le banc stéphanois, Ian Cathro s’attelle à redessiner les contours de son groupe. Après plusieurs saisons marquées par les désillusions, le technicien écossais souhaite bâtir un effectif capable de supporter la pression d’une Ligue 2 où seul le retour dans l’élite sera considéré comme une réussite.

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‎Selon les informations révélées par Peuple Vert, Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé disposent désormais d’un bon de sortie. Les deux joueurs, formés à l’ASSE, auraient exprimé leur envie d’entamer un nouveau chapitre après avoir vécu plusieurs campagnes éprouvantes sous le maillot stéphanois.

‎Deux départs qui répondent à une logique sportive

‎En interne, le club estime que ces changements pourraient profiter à toutes les parties. L’usure psychologique accumulée par les deux cadres est prise au sérieux, alors que le futur exercice s’annonce particulièrement exigeant. L’objectif est d’apporter un souffle nouveau au vestiaire sans remettre en cause leur investissement passé.

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‎Cette stratégie permettrait également de dégager de l’espace dans l’effectif afin d’accueillir les profils ciblés par Ian Cathro. Dans un mercato où chaque arrivée dépend souvent d’un départ, cette réorganisation apparaît comme une étape essentielle du projet sportif des Verts.

‎Un potentiel de 5 millions d’euros pour financer le mercato

‎L’ASSE ne compte toutefois pas céder ses joueurs à n’importe quel prix. Toujours d’après Peuple Vert, les dirigeants privilégient un transfert définitif, même si un prêt assorti d’une option d’achat reste envisageable selon les opportunités du marché.

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Transfermarkt évalue Mickaël Nadé à environ 3 millions d’euros et Aïmen Moueffek à 2 millions d’euros, soit un total potentiel de 5 millions d’euros. Cette enveloppe pourrait ensuite accélérer le recrutement voulu par Ian Cathro pour relancer définitivement le club vers la Ligue 1.