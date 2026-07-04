Mercato PSG : Urgent ! Terrible nouvelle pour Yan Diomande

‎‎Yan Diomande voit son avenir s’assombrir au moment où son arrivée au PSG semblait prendre forme. Alors que le club parisien avance sur ce dossier prioritaire, une série de procédures judiciaires pourrait ralentir, voire compliquer, une opération qui paraissait jusqu’ici sur les bons rails.

‎Mercato PSG : Paris face à un dossier qui se complique pour Yan Diomande

La suite après cette publicité

‎Le Paris Saint-Germain cherche activement à renforcer son secteur offensif après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan. Dans cette optique, Yan Diomande s’est imposé comme l’une des cibles privilégiées de Luis Campos, séduit par la saison remarquable de l’ailier ivoirien avec le RB Leipzig.

Lire aussi : Mercato : Le transfert de Yan Diomande au PSG réglé à 95% ?

À voir

ASSE : KSV boucle un départ surprise à Saint-Etienne !

‎Auteur de 15 buts et 11 passes décisives, le joueur attire logiquement les convoitises des plus grands clubs européens. Plusieurs médias indiquent même que Paris aurait pris une longueur d’avance sur Liverpool en obtenant l’accord du principal intéressé. Reste toutefois une étape essentielle : convaincre le RB Leipzig, qui ne compte pas céder son joyau à n’importe quel prix.

‎Une bataille judiciaire qui change la donne

‎Alors que le volet sportif semblait progresser, un obstacle inattendu est apparu. Selon Sport News Africa, Yan Diomande fait désormais face à plusieurs actions en justice susceptibles de perturber son été. ‎L’ancienne agence Maxidel Management affirme être toujours liée contractuellement au joueur malgré sa collaboration actuelle avec Roc Nation Sports.

Lire aussi : Mercato : Incroyable revirement, Diogo Costa proche du PSG ?

Alors qu’elle estime que ses engagements n’ont pas été respectés, elle a saisi la FIFA afin de défendre ses intérêts. Dans le même temps, Rainbow Images estime avoir financé le développement sportif et éducatif de l’international ivoirien en échange de droits d’image et de droits intellectuels, et reproche au joueur de l’avoir écartée des discussions commerciales.

‎Quel impact sur le transfert au Paris SG ?

‎À ce stade, aucune décision judiciaire ne remet directement en cause un éventuel transfert. En revanche, ces procédures pourraient ralentir certaines négociations, notamment lors de la finalisation des aspects contractuels ou commerciaux du dossier.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Le futur 9 débarque à Paris pour 94M€ ?

À voir

Mercato Stade Rennais : Le détail qui a convaincu Mayenda

Mercato PSG : Arsenal ou Liverpool ? Bradley Barcola tranche

Tant que ces différends ne seront pas clarifiés, le club de la capitale devra avancer avec prudence. Dans les grands transferts, les performances sportives ne suffisent pas toujours : la sécurité juridique est devenue un critère tout aussi déterminant.