Mercato ASSE : Annoncé à Sainté, cet attaquant a tranché

En quête de renfort offensif sur ce mercato, l’ASSE a étudié la piste menant à Pablo Garcia. Un jeune ailier du Real Betis dont le profil avait attiré l’attention sur le marché français. Mais alors que plusieurs clubs de Ligue 1 hésitent, le dossier prend désormais une tournure inattendue avec une offensive venue d’Angleterre.

‎Mercato ASSE : Pablo Garcia s’éloigne de Saint-Etienne‎

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‎L’ASSE avait bien gardé un œil sur Pablo Garcia. D’après les informations de Foot Mercato, le jeune Espagnol figurait parmi les profils observés par les dirigeants stéphanois, notamment dans l’hypothèse d’un départ de Lucas Stassin. Une piste sérieuse, mais qui n’a finalement pas débouché sur une proposition concrète.

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‎‎À 20 ans, l’ailier du Real Betis possède pourtant plusieurs arguments. International dans les catégories de jeunes espagnoles, il s’était notamment illustré lors de l’Euro U19 2025. Son aisance balle au pied, sa capacité à éliminer et son activité dans les derniers mètres ont de quoi faire saliver.

‎‎Pablo Garcia échappe finalement aux Verts

‎‎Le problème est désormais simple : l’ASSE n’est pas seule sur le dossier, et surtout, elle n’a pas dégainé la première. Selon AS, Hull City est passé à l’action avec une proposition de 5 millions d’euros pour obtenir la moitié des droits du joueur. Une formule qui permettrait au Betis de conserver une partie de sa valeur future.

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‎‎Cette offensive anglaise pourrait donc refermer la porte stéphanoise. Garcia, sous contrat avec le club sévillan jusqu’en 2029, avait encore renforcé sa cote durant la préparation estivale avec trois buts et une passe décisive. Le timing est cruel pour les prétendants français : le talent était disponible, mais personne n’a réellement appuyé sur l’accélérateur.

‎‎Une option de choix qui échappe à Saint-Etienne

‎‎Pour l’AS Saint-Etienne, cette situation illustre toute la difficulté d’un mercato où les bonnes affaires ne restent jamais longtemps sur la table. Garcia représente précisément le genre de joueur capable d’apporter de la percussion et du mouvement, tout en conservant une importante marge de progression.

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‎‎Le Betis avait d’ailleurs blindé son jeune élément avec une prolongation jusqu’en 2029 et une clause libératoire annoncée à 30 millions d’euros en 2025. Si Hull City finalise son arrivée, les Verts pourraient nourrir quelques regrets. En football, attendre peut parfois coûter beaucoup plus cher qu’une simple négociation.

‎‎L’ASSE a-t-elle laissé filer son prochain pari gagnant ?

‎‎L’AS Saint-Etienne avait des raisons de regarder Garcia avec attention. Le profil correspond à une logique de recrutement tournée vers la jeunesse, le potentiel et la capacité à créer des différences, trois ingrédients particulièrement précieux pour un club qui veut reconstruire intelligemment. ‎Mais il faut aussi garder la tête froide.

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Garcia doit encore confirmer au plus haut niveau et son expérience en équipe première reste limitée. L’ASSE n’a donc peut-être pas perdu une future star. Elle pourrait simplement avoir refusé un pari séduisant. Reste à savoir si, dans quelques mois, ce choix ressemblera à une bonne prudence… ou à une occasion manquée.