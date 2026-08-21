Mercato OM : Lorenzi tâte le terrain pour un buteur à 10M€

‎L’OM continue de sonder le mercato d’une solution offensive capable de renforcer son attaque. Dans un contexte financier toujours contraignant, le club phocéen garde un œil attentif sur une piste belge dont la cote grimpe rapidement.

‎‎Mercato OM : Un jeune attaquant qui attire les regards à Marseille

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‎‎L’OM a pris des renseignements sur Myron van Brederode, selon les informations du quotidien belge Nieuwsblad. L’attaquant néerlandais de 23 ans évolue actuellement au KV Malines, où il est encore lié jusqu’en juin 2029. Son début de saison n’est pas passé inaperçu : deux buts en deux journées de championnat ont rapidement réveillé l’intérêt de plusieurs clubs européens.

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‎‎Le profil du joueur présente aussi quelques arguments séduisants pour Marseille. Recruté par Malines après son passage à l’AZ Alkmaar et une expérience en prêt au Fortuna Düsseldorf, Van Brederode sort d’un exercice particulièrement intéressant avec 10 réalisations et 6 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi alimenter les discussions dans les bureaux marseillais.

‎‎Le prix fixé par Malines complique déjà le dossier

‎‎Le problème est connu. Malines ne compte pas brader son attaquant et aurait fixé ses exigences autour de 10 millions d’euros. Une somme qui paraît raisonnable au regard du potentiel du joueur, mais qui reste importante pour un Olympique de Marseille obligé de surveiller chaque dépense avec une attention presque chirurgicale.

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‎‎Toujours d’après Nieuwsblad, une première proposition de 5 millions d’euros aurait déjà été refusée par le club belge, sans toutefois provenir d’une formation correspondant aux ambitions du Néerlandais. Van Brederode souhaite désormais franchir un cap et rejoindre l’un des cinq grands championnats européens. Marseille pourrait donc avoir une carte à jouer si les conditions financières deviennent favorables.

‎Marseille prêt à tenter le pari pour Brederode ?

‎‎Pour l’heure, l’OM en est davantage au stade de l’observation qu’à celui de la négociation avancée. Le club phocéen doit d’abord poursuivre son travail de dégraissage afin de libérer des marges financières et salariales. Cette contrainte réduit forcément sa liberté de mouvement sur le marché.

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‎‎Mais la piste Van Brederode mérite d’être surveillée. Son âge, sa polyvalence et ses statistiques récentes correspondent à une logique de recrutement capable de combiner potentiel et coût maîtrisé. Encore faudra-t-il convaincre Malines de revoir ses exigences à la baisse.

‎‎Le pari à 10 M€ qui pourrait réveiller le mercato marseillais

‎L’Olympique de Marseille aurait intérêt à ne pas fermer trop vite ce dossier. Un attaquant de 23 ans, déjà productif et désireux de découvrir un championnat majeur, représente une opportunité intéressante si son prix reste négociable.‎

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‎Reste la grande inconnue : Marseille peut-il réellement passer à l’action ? Tant que les départs nécessaires ne sont pas finalisés, le mercato de l’OM demeure sous pression. Van Brederode pourrait donc rester une simple piste… ou devenir l’un des prochains coups de poker de la direction phocéenne.