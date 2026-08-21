PSG : Ces deux dossiers chauds vont boucler un mercato XXL

‎Le PSG n’a visiblement pas encore rangé les cartons du mercato, malgré une intersaison déjà particulièrement animée. Deux dossiers offensifs restent actifs et pourraient permettre au club parisien de refermer définitivement cette fenêtre des transferts.

‎Mercato PSG : Paris prépare encore deux départs majeurs

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‎‎Le PSG travaille désormais sur les situations de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye. Les deux attaquants sont annoncés dans le viseur de Liverpool et leur avenir pourrait se décider rapidement, alors que Paris souhaite achever son opération dégraissage avec ces deux dossiers. Les deux joueurs avaient d’ailleurs été écartés des oppositions du groupe lors de la séance du jeudi.

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‎‎Le cas Barcola concentre naturellement l’attention. Le Paris SG avait fixé des exigences particulièrement élevées pour son ailier, avant d’assouplir sa position. Liverpool aurait déjà avancé ses pions avec une première proposition estimée entre 80 et 90 millions d’euros, mais cette tentative n’aurait pas convaincu les dirigeants parisiens.

🚨 Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye étaient présents avec le groupe puis mis sur le côté au début des oppositions ce matin à l’entraînement. Ils ont seulement participer aux 10 dernières minutes #PSG



🎥 CandicePSG974 pic.twitter.com/yo69oFHyoe — ParisTeam (@Paristeamfr) August 20, 2026

‎‎Liverpool pousse, Paris garde encore la main

‎‎Le bras de fer n’est donc pas terminé. Aucun nouvel écrit n’aurait encore été transmis par Liverpool, même si les discussions se poursuivent entre les différentes parties. À Paris, le scénario semble toutefois clair : une offre suffisamment importante pourrait accélérer le départ de Barcola et ouvrir la porte à une conclusion du mercato.

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‎‎Ibrahim Mbaye se retrouve lui aussi au centre des discussions. Son éventuel transfert vers Liverpool viendrait compléter une vague de mouvements particulièrement spectaculaire dans la capitale. Le PSG a déjà profondément remodelé son effectif et pourrait désormais chercher à transformer ces ventes en véritable coup financier.

‎‎Deux ventes pour boucler un mercato historique

‎‎Sur le plan économique, les deux opérations pourraient avoir un poids considérable. Une vente de Barcola proche des nouvelles exigences parisiennes, ajoutée à celle de Mbaye, permettrait au Paris Saint-Germain d’améliorer sensiblement sa balance des transferts après plusieurs arrivées et départs.

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‎‎Mais l’aspect sportif ne peut pas être balayé d’un revers de main. Perdre deux éléments offensifs dans la même période impose forcément de mesurer les conséquences sur la profondeur de l’effectif. Le football adore les chiffres, mais il finit toujours par demander des joueurs sur le terrain.

‎Le Paris SG doit-il vraiment fermer la boutique ?

‎Ces deux dossiers représentent surtout la dernière étape d’un mercato parisien particulièrement mouvementé. Si les départs aboutissent aux conditions souhaitées, le PSG pourra considérer son été comme une réussite sur le plan financier, tout en ayant considérablement renouvelé son groupe.

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‎‎Reste une question : jusqu’où Paris est-il prêt à aller pour boucler ces ventes ? Le club possède encore les cartes en main, mais le temps presse et Liverpool le sait. Le moindre mouvement peut donc faire basculer ces dossiers dans un sens comme dans l’autre. ‎