Mercato OM : Marseille dégaine une offre pour un crack français

‎‎‎L’OM accélère sur le mercato et passe à l’action pour un jeune défenseur français particulièrement convoité. Après avoir étudié le dossier, Marseille aurait transmis une première offre pour Saël Kumbedi, avec l’ambition de renforcer durablement son couloir droit.

‎‎Mercato OM : Marseille avance pour Saël Kumbedi

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‎‎L’OM ne se contente plus de regarder le dossier Saël Kumbedi de loin. Le club marseillais aurait décidé de passer à l’offensive pour le latéral de 21 ans, alors que plusieurs formations européennes surveillent également sa situation. L’information a été avancée par l’insider Mohamed Toubache-Ter dans une publication sur X, avec une première offre venue de la Canebière.

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‎‎Cette offensive intervient alors que Marseille cherche toujours à densifier ses couloirs. Kumbedi présente justement le profil recherché : jeune, capable de répéter les efforts et suffisamment porté vers l’avant pour donner davantage de variété au jeu marseillais. Une candidature qui n’a donc rien d’un simple coup de poker.

‎‎Kumbedi, une piste qui coche plusieurs cases

‎‎Le parcours récent du défenseur français explique l’intérêt olympien. Après son passage à l’Olympique Lyonnais, Kumbedi a rejoint Wolfsbourg pour poursuivre sa progression en Bundesliga. Malgré une saison collective compliquée, marquée par la relégation du club allemand, l’ancien international espoir tricolore a conservé une certaine efficacité dans son registre.

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‎‎Son bilan individuel reste notamment intéressant avec cinq passes décisives en 27 apparitions en championnat lors de l’exercice 2025-2026. À seulement 21 ans, il dispose également d’une expérience professionnelle déjà consistante. Foot Mercato souligne ainsi son activité défensive et sa capacité à apporter offensivement.

‎‎Marseille doit maintenant sortir le chéquier

‎‎Le problème, évidemment, ne concerne pas uniquement le terrain. Wolfsbourg n’a aucune raison de brader un joueur recruté pour environ neuf millions d’euros et dont la cote demeure élevée malgré la descente du club. Foot Mercato indique par ailleurs que plusieurs équipes européennes, parmi lesquelles la Lazio, l’AS Roma, Porto et Feyenoord, ont manifesté leur intérêt.

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‎‎Pour Marseille, la concurrence impose donc d’avancer vite. Une offre aurait été envoyée, mais cela ne signifie pas encore qu’un accord est proche. Marseille devra convaincre Wolfsbourg sur le montant comme sur les modalités du transfert. Et, dans un mercato, le premier coup frappé n’est pas toujours celui qui fait tomber la porte.

‎‎Le pari Kumbedi peut-il vraiment fonctionner à Marseille ?

‎‎L’OM tient avec Kumbedi une piste cohérente avec les exigences d’un effectif ambitieux. Le Français possède encore une marge de progression importante, tout en ayant déjà goûté à la pression de la Ligue 1 et aux exigences du football allemand. Son profil pourrait apporter davantage de percussion et de solutions dans le couloir droit.

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‎‎Mais Marseille devra éviter de transformer cette opération en bras de fer financier interminable. Si l’offre initiale permet d’ouvrir des négociations sérieuses, le dossier mérite d’être suivi de très près. L’OM a désormais montré ses intentions ; reste à savoir si le club phocéen saura aller jusqu’au bout face à une concurrence qui, elle aussi, a flairé le bon coup.