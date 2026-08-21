ASSE : Un renfort majeur arrive avant Grenoble !

‎‎L’ASSE pourrait enregistrer une présence particulièrement importante avant de retrouver Grenoble à Geoffroy-Guichard. Après un début de saison parfait, Ian Cathro dispose d’une nouvelle raison de croire à un troisième succès consécutif.

‎ASSE : ‎Une bonne nouvelle se dessine pour les Verts avant Grenoble

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‎‎L’ASSE pourrait récupérer Mahmoud Jaber pour la réception de Grenoble. Présent en conférence de presse, Ian Cathro a évoqué cette possibilité avec prudence, laissant entrevoir le retour d’un élément capable d’apporter davantage de solutions au milieu de terrain.

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‎‎Cette perspective tombe à pic pour les Stéphanois. Après leurs victoires contre Sochaux puis Clermont, les Verts veulent poursuivre leur sans-faute. Dans un championnat où chaque point pèse lourd, disposer d’un groupe plus fourni n’est évidemment pas un luxe.

‎‎Cathro doit encore composer avec une absence

‎‎Si Jaber pourrait revenir, Joao Ferreira devra patienter. Victime d’un violent choc à la tête lors de la précédente rencontre, le Portugais ne sera pas disponible face à Grenoble. Ian Cathro a rappelé que son joueur devait suivre les différentes étapes du protocole avant de reprendre.

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‎‎Le technicien écossais pourra néanmoins compter sur plusieurs cadres. Irvin Cardona, Maxime Bernauer, Gauthier Larsonneur et Áron Csongvai, absents de l’entraînement jeudi, devraient bien être de la partie samedi. Une marge de manœuvre précieuse pour l’AS Saint-Etienne.

‎‎Un retour qui peut changer beaucoup de choses

‎‎Le possible retour de Mahmoud Jaber arrive donc au meilleur moment. Son profil peut offrir davantage de variété à l’ASSE et permettre à Cathro d’ajuster son dispositif selon le scénario de la rencontre. ‎Face à Grenoble, les Verts auront surtout une pression particulière : confirmer. Après deux victoires convaincantes, le moindre faux pas ferait déjà grincer quelques dents.

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Le football est parfois cruel, même lorsqu’il sourit trois jours plus tôt. Saint-Etienne possède tous les ingrédients pour aborder cette affiche avec confiance. Le groupe semble avoir rapidement adhéré aux idées de Cathro et les résultats donnent déjà du crédit au projet. ‎Le retour potentiel de Jaber constitue une arme supplémentaire.

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Si les cadres annoncés présents répondent également à l’appel, l’AS Saint-Etienne aura de sérieux arguments pour viser une troisième victoire. Reste désormais à transformer cette promesse en réalité sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.