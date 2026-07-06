Mercato OL : Accord trouvé avec un cadre de l’équipe de Lyon

Convoité en Premier League notamment, Corentin Tolisso est parti pour rester à l’OL. Un accord aurait été trouvé pour prolonger son contrat à Lyon.

OL Mercato : Corentin Tolisso très convoité

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Corentin Tolisso sort d’une saison pleine et remarquable avec l’OL. Il a pris part à 30 matchs en championnat, 7 en Ligue Europa et 2 en coupe de France. Soit 39 rencontre disputés, toutes compétitions confondues, pour 15 buts marqués et 6 passes décisives.

La plupart des observateurs s’accordent à dire que c’est la meilleure saison de la carrière du milieu de terrain, avec son club formateur. Capitaine de l’équipe de Paulo Fonseca, il a rempli sa mission, tant dans le vestiaire que sur le terrain.

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Grâce à ses performances, il a attiré l’attention d’Aston Villa et Newcastle United en Premier League. L’Atlético Madrid est également intéressé par ses services.

Mais pour l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso n’est pas sur le marché des transferts. En réponse à ses courtisans, le club rhodanien a décidé de prolonger son contrat expirant le 30 juin 2027, comme indiqué la semaine dernière.

Lyon et Tolisso d’accord pour signer 2 ans de contrat supplémentaires

Ce lundi, L’Equipe confirme un accord conclu avec le numéro 8 des Gones pour un contrat de deux saisons supplémentaires. Il devrait donc remplier à Lyon jusqu’à fin juin 2029.

En revanche, le quotidien sportif souligne que le joueur de 32 ans bientôt a accepté de réduire son salaire colossal, fin de rester à l’OL. Estimé à 450 000 euros brut mensuel, son salaire est le plus important de l’équipe lyonnaise.

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Soumis à l’encadrement de sa masse salariale par la DNCG, le club de Michele Kang ne pouvait pas garder Corentin Tolisso dans son effectif, avec un revenu annuel estimé à 5,4 M€, hors primes.