Mercato : Un joyau algérien en contact avec un club saoudien

L’Arabie saoudite continue d’attirer tous les joueurs de la planète dans son championnat. L’ailier droit algérien du Feyenoord, Anis Hadj Moussa, intéresse le club d’Al-Ahli pour pallier le départ de Riyad Mahrez.

Mercato : Les exigences du Feyenoord ont refroidi Al-Ahli

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Révélation de la saison du côté du Feyenoord, Anis Hadj Moussa ne devrait pas rester longtemps dans le championnat néerlandais. Le premier pays à avoir toqué à la porte du club de Rotterdam est l’Arabie saoudite.

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D’après des informations de Foot Mercato, le club d’Al-Ahli est passé à l’action pour la pépite algérienne de 24 ans. Il est la priorité des doubles vainqueurs de la Ligue des champions asiatique (2025 et 2026). Une première offre a été formulée sans que le montant ait fuité.

Une proposition très vite refusée par le club néerlandais. Dévy Rigaux, le nouveau directeur technique du vice-champion d’Eredivisie, compte vendre son joyau à un prix record. Pas moins de 37 M€ sont réclamés. Des exigences qui ont refroidi la formation de Matthias Jaissle.

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La piste Anis Hadj Moussa a été activée après le départ de Riyad Mahrez samedi dernier. Pour l’instant sans club, la star des Fennecs, qui a pris sa retraite internationale, aurait peut-être glissé deux ou trois mots à son ancienne équipe pour le recrutement de son coéquipier en sélection.

D’autres pistes sont évoquées, mais Al-Ahli reste à l’affût pour Hadj Moussa

Le dossier se trouve aujourd’hui au point mort. Anis Hadj Moussa vit sans doute ses dernières semaines, voire ses derniers jours, sous le maillot du Feyenoord. Un départ est inéluctable, mais peut-être pas vers l’Arabie saoudite. Al-Ahli a jeté son dévolu sur d’autres joueurs, mais reste tout de même à l’affût pour l’international algérien, si le club batave revoit ses ambitions à la baisse.

Le troisième de Saudi Pro League la saison passée cible un ailier international portugais encore en lice en Coupe du monde. Il s’agit de Francisco Trincão. Selon Fabrizio Romano sur son compte Instagram, Al-Ahli serait en « discussions avancées pour une somme de 50 M€ ». Le joueur du Sporting CP, âgé de 26 ans, souhaiterait rejoindre le championnat saoudien.

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En cas d’échec des dossiers Trincão et Hadj Moussa, le club situé dans la ville de Djeddah pourrait se replier sur la piste de l’ailier brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, Luiz Henrique. Les choses devraient s’accélérer dans les prochains jours.