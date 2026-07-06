Mercato : C’est fait, le PSG boucle un gros coup en attaque

Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour plus de 70 millions d’euros, le PSG s’apprête à finaliser un autre gros coup en attaque dans le sens des départs. Explications.

Mercato PSG : Le transfert de Kang-In Lee « aux dernières étapes »

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Après Gonçalo Ramos, un autre joueur du secteur offensif du PSG s’apprête à faire ses valises. Arrivé en juillet 2023 en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, Kang-In Lee va retourner en Liga. Désireux de retrouver un rôle plus important sur le terrain, le milieu offensif de 25 ans a donné son accord à l’Atlético Madrid pour un transfert.

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Après plusieurs jours de négociations, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues madrilènes sont sur le point de finaliser l’opération, selon les dernières informations de Fabrizio Romano. « Kang-In Lee et l’Atlético Madrid, les négociations sont aux dernières étapes avec le PSG », a lancé le journaliste italien sur les réseaux sociaux, avant d’ajouter : « les détails finaux sont en cours de finalisation et puis ce sera l’heure du »here we go », l’Atlético Madrid veut conclure l’accord prochainement. »

🚨🔴⚪️ Kang-in Lee and Atlético Madrid, deal at final stages with Paris Saint-Germain.



Final details being sorted and then time for here we go, Atléti want to close the agreement shortly. pic.twitter.com/0q2qatB3Jh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Trois ans après son arrivée et deux Ligues des Champions à son palmarès, l’international sud-coréen quitte déjà le PSG pour retourner en Espagne. Selon diverses sources concordantes, cette vente devrait rapporter autour de 35 millions d’euros au club de la capitale française. Récemment éliminé de la Coupe du Monde, Lee devrait donc voir sa situation se débloquer dans les prochains jours.

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Il quittera le Paris SG après 124 matchs joués et 16 buts inscrits sous le maillot des Rouge et Bleu. Pour remplacer Kang-In Lee à Paris, Luis Enrique a déjà convaincu Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco, de le rejoindre au Campus PSG après sa Coupe du Monde en Amérique avec l’équipe de France.

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Après ces deux ventes majeures, Luis Campos devrait s’attaquer aux dossiers des recrues estivales, notamment Yan Diomande, Maghnes Akliouche, Junior Kroupi et un défenseur central.