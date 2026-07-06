Mercato FC Nantes : Accord conclu, un autre phénomène arrive !  

Un buteur est attendu au FC Nantes dans les prochains jours. Tout est presque bouclé pour son arrivée sur les bords de l’Erdre.

Mercato : Le FC Nantes fonce sur un attaquant tunisien !

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C’est imminent. Hazem Mastouri, l’avant-centre tunisien, s’apprête à vêtir le maillot jaune et vert. Après les arrivées successives de Maxime Dupé et Wilitty Younoussa, le FC Nantes tient enfin sa troisième recrue estivale pour dynamiser son attaque.

L’information vient de tomber sur le réseau social X. Selon le compte spécialisé Espérance Time, le transfert est désormais un dossier clos. Le joueur de 29 ans, qui évolue actuellement en Russie sous les couleurs du Dinamo Makhachkala, va s’engager avec les Canaris.

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Le joueur possède une solide expérience internationale. Ayant déjà voyagé de la Tunisie à la Russie en passant par l’Irak, ce globe-trotteur du football s’adapte partout et très vite. Certes, ses statistiques de la saison dernière restent modestes avec 4 buts inscrits en 29 matchs. Mais son profil séduit le staff du FC Nantes.

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Durant la Coupe du monde, son aventure avec la Tunisie a tourné court, mais il a tout de même réussi à faire trembler les filets. Nantes doit reconstruire son secteur offensif. Face aux départs très probables de Mostafa Mohamed et de Matthis Abline, les recruteurs recherchaient un profil expérimenté, En ciblant Mastouri, la direction nantaise fait le choix de l’efficacité pour combler le vide en attaque.