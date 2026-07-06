Mercato ASSE : KSV garde un milieu défensif sous le coude

Alors que le dossier Pierre Ekwah est toujours bloqué à l’ASSE, le club garderait un milieu défensif sous le coude, dans l’attente d’un dénouement.

Mercato : Le dossier Pierre Ekwah toujours bloqué

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L’ASSE attend d’autres renforts cet été, après les arrivées de Sohaib Naïr (défenseur central) et Jakob Breum (milieu offensif). Le gardien de but Mamour Ndiaye est attendu en provenance de Sarpsborg en Norvège. Un avant-centre et un milieu défensif sont également recherchés. Revenu de prêt de Watford, Pierre Ekwah était présent à la reprise, le 1er juillet dernier.

Cependant, il est plutôt en instance de transfert. Peuple-Vert a certes évoqué l’intention de Huss Fahmy de bloquer le Franco-Camerounais à Saint-Etienne, mais la tendance est vers un nouveau prêt ou son transfert définitif. Le milieu de terrain et son clan ne sont toujours pas enclins à évoluer en Ligue 2.

L’option Kanté en stand by, KSV cherche un profil plus complet

Pour se renforcer dans l’entrejeu, l’option Abdoulaye Kanté reste ouverte. Son transfert définitif aurait été automatique si les Verts avaient retrouvé la Ligue 1. Toutefois, son retour à l’ASSE, sous la forme d’un nouveau prêt, est dans les plans de Kilmer Sports Ventures. Middlesbrough, son club en Championship, est également disposé à laisser filer l’international Espoirs Ivoirien (4 sélections).

Mais le dossier Kanté n’est plus une priorité dans le Forez, il a été mis en attente. Selon But Football Club, les recruteurs stéphanois sont à la recherche d’un profil plus complet. Ils visent un milieu défensif « capable d’apporter les mêmes garanties à la récupération qu’Abdoulaye Kanté, mais aussi davantage de qualité dans l’orientation du jeu et la construction offensive », à en croire le média.

Le retour d’Abdoulaye Kanté à Saint-Etienne désormais en plan B

Si l’AS Saint-Etienne ne trouve pas le profil recherché en priorité, d’ici le début du championnat, elle pourrait activer le retour du joueur de « Boro ». Il faut noter qu’Abdoulaye Kanté est crédité d’une bonne demi-saison sous le maillot Verts.

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En quatre mois, il a disputé 13 matchs en Ligue 2 et 3 matchs en play-off. Il a été titulaire à 15 reprises, lors des 16 rencontres disputées. Le joueur de 21 ans faisait donc partie des éléments clés de l’équipe de Philippe Montanier.