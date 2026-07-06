Mercato Tottenham : Un milieu italien signe pour 115M€ (Off)

Après l’arrivée de Mateus Fernandes en provenance de West Ham pour près de 100 M€, Tottenham casse encore sa tirelire pour un nouveau milieu de terrain. L’Italien Sandro Tonali rejoint officiellement les Spurs pour un montant record.

Mercato Tottenham : Sandro Tonali devient le joueur le plus cher de l’histoire des Spurs

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L’arrivée de Roberto De Zerbi laissait entrevoir de belles promesses pour les fans de Tottenham. L’entraîneur italien et la direction londonienne n’ont pas traîné pour confirmer ces ambitions. En l’espace de quatre jours, les Spurs ont dépensé plus de 200 M€ avec seulement deux recrues ! Courtisé par le PSG et Manchester United, Mateus Fernandes a finalement choisi d’atterrir à Londres et il est rejoint aujourd’hui par Sandro Tonali, officialise le club sur ses réseaux.

Recruté en provenance de Newcastle pour 115 M€, l’ex-milieu de l’AC Milan devient le joueur le plus cher de l’histoire de Tottenham. Il en profite aussi pour devenir le joueur italien le plus cher de tous les temps. Il a paraphé ce midi un contrat de six ans jusqu’en juin 2032. Vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise en 2025 avec les Magpies, Tonali était le maître à jouer de la formation d’Eddie Howe.

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Sur l’exercice 2025/2026 avec Newcastle, il a disputé 53 matchs, son record en carrière sur une saison, pour 3 buts et 6 passes décisives. Âgé de 26 ans, il incarne le futur du football italien et est déjà un incontournable en sélection. Sa vision de jeu et sa maîtrise technique feront de lui un pion essentiel dans la tactique de son nouveau coach, Roberto De Zerbi.

Tottenham enregistre sa sixième recrue de l’intersaison

Après avoir terminé à la 17e place de Premier League la saison dernière, en n’assurant le maintien que dans les dernières journées, Tottenham ne veut plus vivre une saison pareille. Le moyen d’éviter cela pour eux est de renouveler presque tout leur effectif. Le club londonien enregistre sa sixième recrue de l’intersaison.

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Le premier arrivant était le gardien slovaque Martin Dúbravka, libre, tout comme Andrew Robertson et Marco Senesi. À cela, il faut ajouter le défenseur néerlandais Jean-Paul Van Hecke transféré pour 60 M€ de Brighton. Les deux petits derniers de la bande sont donc Mateus Fernandes et Sandro Tonali qui viennent renforcer un entrejeu déjà bien garni.

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La volonté du technicien transalpin Roberto De Zerbi était de se créer une escouade XXL pour pallier les blessures de ses joueurs, ce qui a franchement handicapé les Spurs lors de l’exercice précédent. Sans jouer de Coupe d’Europe la saison prochaine, les Londoniens veulent s’assurer une place dans le top 5 du championnat, qualificatif pour la Ligue des champions.

Afin d’y parvenir, il fallait déjà assurer son mercato en attirant des noms, ce qui n’est jamais facile, même avec l’argent, quand on sort d’une saison telle qu’elle. Pourtant, Sandro Tonali a déjà hâte de fouler la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium.

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« Je n’ai pas la patience d’attendre pour jouer dans ce stade » a-t-il déclaré dans sa vidéo de présentation sur X. Les fans du club non plus n’ont pas la patience d’attendre cette saison hautement prometteuse.