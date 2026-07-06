PSG Mercato : Lucas Hernandez reçoit une incroyable offre !

Malgré un temps de jeu réduit avec le PSG depuis deux ans, Lucas Hernandez suscite la convoitise sur le marché des transferts. Un grand club européen serait ainsi prêt à lui offrir un rôle plus important sur le terrain la saison prochaine.

PSG Mercato : Lucas Hernandez plaît à Manchester United

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Lucas Hernandez, défenseur polyvalent de 30 ans, est aujourd’hui clairement une doublure au sein de l’effectif du PSG. Ce qui amène l’idée d’un départ possible durant ce mercato estival. D’après les dernières informations relayées par PSG Inside Actus, le board de Manchester United serait à l’affût pour recruter le joueur de 30 ans si la porte venait à s’ouvrir.

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« Manchester United s’intéresse à Lucas Hernandez. Le dossier est à suivre de près du côté d’Old Trafford ! Manchester United aurait coché le nom de Lucas pour renforcer sa défense lors de ce mercato », rapporte le média spécialisé sur les réseaux sociaux.

Un challenge excitant s’offre ainsi à l’international français avec la possibilité de retrouver un rôle de titulaire chez un cador de Premier League qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Au vu du rendement et du temps de jeu de Lucas Hernandez au PSG ces deux dernières années, cette proposition des Red Devils est une véritable surprise. Pour autant, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’aurait pas l’intention d’y répondre favorablement.

Lucas Hernandez « souhaite rester au PSG et n’envisage pas un départ cet été »

Joueur de rotation dans le dispositif de Luis Enrique, quatrième plus gros salaire du Paris SG et sous contrat jusqu’en juin 2028, Lucas Hernandez n’envisage pas un départ cet été, malgré l’incroyable offre de Manchester United. Selon la même source, le Champion du monde 2018 « souhaite rester au PSG et n’envisage pas un départ cet été. »

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S’il n’a compté aucune titularisation en Ligue des Champions cette saison et reste juste un remplaçant dans les matchs importants du PSG, Lucas Hernandez semble se satisfaire de cette situation. De son côté, la direction parisienne n’est pas fermé à un départ de son protégé si une belle offre se présente. En revanche, le double champion d’Europe ne compte pas le pousser vers la sortie, alors qu’il a exprimé sa volonté de rester.

« Cependant, le défenseur français a récemment été très clair : il souhaite rester au PSG et n’envisage pas un départ cet été. De son côté, le Paris Saint-Germain n’était pas fermé à l’idée d’un transfert si une offre intéressante se présentait. Mais à partir du moment, où Lucas Hernandez a exprimé sa volonté de poursuivre l’aventure à Paris, le club ne compte pas le pousser vers la sortie. Malgré cette position, cela n’empêche pas plusieurs clubs européens, dont Manchester United, de suivre attentivement sa situation. Affaire à suivre… », rapporte PSG Inside Actus.

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Sauf offre salariale mirobolante, Lucas Hernandez ne bougera donc pas cet été. Encore sous contrat pour deux ans, le natif de Marseille n’a pas l’intention de chambouler son avenir malgré le prestige de l’offre transmise par le club anglais.