Mercato ASSE : C’est officiel, un milieu quitte Sainté !

Cela était pressenti depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Florian Tardieu ne portera plus couleurs de l’ASSE. Le milieu de terrain vient d’officialiser son départ.

Mercato : Florian Tardieu fait ses adieux à l’ASSE !

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L’AS Saint-Etienne se sépare de l’un de ses tauliers dans le vestiaire. Florian Tardieu n’est plus un joueur de l’AS Saint-Étienne. Son contrat avec l’ASSE n’a pas été prolongé. Le milieu de terrain de 34 ans a lui-même officialisé son départ via ses réseaux sociaux.

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« Le moment est venu pour moi de (…) vous dire au revoir. Je remercie le club, les dirigeants, le staff technique et médical », a-t-il posté. Florian Tardieu quitte l’ASSE au terme d’une aventure qui aura duré trois saisons. Il était une figure respectée du vestiaire stéphanois pour son expérience et son implication.

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Florian Tardieu a participé à 23 rencontres de Ligue 2 cette saison pour 4 buts et 2 passes décisifs. Cela n’a pas suffi à la remontée des Verts dans l’élite. Le milieu expérimenté exprime toute sa gratitude envers l’ASSE et ses supporters. « Le Chaudron est un endroit magique et unique (…) Porter ces couleurs a été un immense honneur », a-t-il déclaré. L’ASSE restera à jamais gravée dans son parcours. « Merci pour tout le Peuple Vert »