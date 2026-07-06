Mercato OM : La Rome vise une double signature à Marseille

L’AS Rome intensifie ses discussions avec l’OM. En plus de Mason Greenwood, le club italien se lance aux trousses d’un autre Marseillais.

Mercato : L’AS Rome veut faire ses courses à l’OM

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L’Olympique de Marseille entame un mercato sous la surveillance de la DNCG. Le club présidé par Stéphane Richard doit impérativement céder plusieurs joueurs pour assainir ses finances. C’est dans ce contexte que le dossier Mason Greenwood attise les convoitises. Les négociations pour son transfert à l’AS Rome se poursuivre.

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L’OM attendraient environ 55 millions d’euros pour acter le départ de son meilleur atout offensif. Mais Mason Greenwood n’est pas le seul Marseillais suivi de près par la Rome. Une autre piste chaude rapproche les deux écuries. Il est question de Quinten Timber.

Quinten Timber est également ciblé

Le club entraîné par Gian Piero Gasperini cherche activement à renforcer son entrejeu. Les Romains ont alors jeté leur dévolu sur le milieu néerlandais de l’OM, assure le média Leggo. Quinten Timber est arrivé l’hiver dernier à Marseille contre un chèque d’environ 4,5 millions d’euros.

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Il est devenu en quelques mois une valeur importante du club. Son prix est estimé à environ millions d’euros. Un montant plus ou moins accessible à la Louve. Cette dernière verrait en lui un potentiel successeur de Manu Koné.