Mercato LOSC : C’est confirmé, un autre top joueur attendu à Lille  

Le LOSC continue de miser sur la jeunesse. Les Dogues foncent sur la pépite belge Mory Kera pour ce mercato estival.

Mercato LOSC : Mory Kera attendu à Lille cet été ?

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Le LOSC négocie un gros deal en Belgique. Qualifiés pour la Ligue des champions, les dirigeants lillois activent leurs réseaux et ciblent des jeunes cracks pour renforcer leur effectif. Une priorité se dégage en Belgique : Mory Kera.

Ce jeune milieu de terrain de 18 ans appartient au club de Charleroi. C’est un phénomène en devenir. La cellule de recrutement nordiste adore son profil technique et sa marge de progression, deux atouts qui collent à la philosophie du club. Lille pourrait donc formuler une offre dans les prochaines semaines.

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Le club belge refuse de céder sa pépite si facilement. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu est couvé par sa direction, qui souhaite d’abord parfaire son développement avant d’envisager une vente lucrative. Il a montré de très belles qualités la saison dernière. Bilan : 24 matchs disputés, 1 but inscrit toutes compétitions confondues.

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Ses statistiques ne sont pas encore très convaincantes. Mais son potentiel saute aux yeux des recruteurs. La concurrence s’annonce rude sur ce dossier, car le LOSC n’est pas seul sur le coup. Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Monaco suit également le joueur de très près. Le club de la Principauté prépare une offre XXL pour convaincre le joueur.