Mercato : C’est officiel, le PSG arrache une vedette au Real

Ouvert depuis le 15 mai dernier, le mercato estival s’anime bien du côté du PSG. Outre les hommes, l’équipe féminine est également concernée. Le club de la capitale a ainsi officialisé un gros coup ce lundi en provenance du Real Madrid.

Mercato : Une attaquante du Real Madrid signe au PSG

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Le mercato est officiellement lancé pour le PSG Féminin. Le club de la capitale a annoncé la signature de Naomie Feller, libre de tout contrat, qui devient la première recrue estivale de l’effectif de coach Paulo César. L’attaquante internationale française s’est engagée pour quatre saisons, soit jusqu’en juin 2030.

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« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Naomie Feller. L’attaquante internationale française rejoint le Club en provenance du Real Madrid et s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2030. Le Paris Saint-Germain souhaite la bienvenue à Naomie Feller et beaucoup de réussite sous les couleurs Rouge et Bleu », annonce le club de Nasser Al-Khelaïfi sur son site officiel.

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À 24 ans, Naomie Feller arrive avec l’ambition de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Formée au Stade de Reims avant de poursuivre son parcours au Real Madrid, l’attaquante possède un profil apprécié pour sa vitesse, sa capacité à éliminer en un contre un et sa polyvalence sur le front de l’attaque. Cette arrivée marque le début du nouveau projet des PSG Féminines.

Naomie Feller et sa fierté de signer au Paris SG

Sur la scène internationale, la néo-Parisienne a porté le maillot de l’équipe de France dans toutes les catégories de jeunes avant de connaître sa première sélection avec les Bleues en 2021. Elle compte aujourd’hui 9 sélections avec l’équipe de France A pour 1 but inscrit. Après la signature de son contrat, Naomie Feller a livré ses premières impressions.

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« Rejoindre le Paris Saint-Germain est une immense fierté. C’est un club avec un projet fort et des supporters passionnés. Je suis très heureuse de revenir en France pour écrire ce nouveau chapitre de ma carrière. J’ai hâte de découvrir le Parc des Princes sous les couleurs Rouge et Bleu et de tout donner pour aider l’équipe à remporter de nombreux titres », a confié la native de Paris.

Naomie Feller est Rouge et Bleu ❤️💙



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Naomie Feller. L’attaquante internationale française rejoint le Club en provenance du Real Madrid et s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2030. pic.twitter.com/DmIElDVxmw — PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 6, 2026

En 2022, Naomie Feller rejoint le Real Madrid. Sous les couleurs madrilènes, la Française dispute 136 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 26 buts et délivrant 13 passes décisives. Avec le club espagnol, elle participe régulièrement à l’UEFA Women’s Champions League et s’impose comme une joueuse importante de l’effectif merengue.

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Ce premier renfort ne devrait être que le début d’un mercato qui s’annonce animé pour un PSG déterminé à retrouver les sommets du football féminin français et européen.