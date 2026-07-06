Mercato Stade Rennais : Un international français proche signer ?  

L’avenir de Lucas Chevalier n’est pas encore scellé. Sollicité par plusieurs clubs en Europe, le gardien français n’a pas encore choisi sa prochaine destination. Le Stade Rennais et l’AS Monaco suivent sa situation de près.

Mercato : Le Stade Rennais et Monaco s’activent pour Lucas Chevalier

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Lucas Chevalier attise les convoitises. Courtisé de toutes parts, le gardien français hésite encore, même si son cœur penche pour Paris. Le Stade Rennais et l’AS Monaco ont d’ailleurs concrètement pris des renseignements.

Selon les révélations de PSGInside Actus, le portier n’a pris aucune décision définitive, mais une tendance se dessine. L’ancien Lillois balance entre deux options : s’imposer au PSG face à une rude concurrence, ou s’exiler pour redevenir un numéro un incontestable.

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Rester à Paris ? C’est son choix numéro un. Chevalier veut s’imposer au plus haut niveau européen. Il accepte le duel qui s’annonce avec Matvey Safonov pour la place dans les buts. C’est un défi immense. Ce cadre ultra-compétitif lui offre la chance unique de viser tous les titres. Mais le gardien tricolore ne ferme aucune porte et reste attentif aux opportunités du marché.

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Plusieurs équipes s’intéressent à sa situation. Des clubs anglais, allemands, portugais et écossais ont sondé son entourage. Pour le moment, aucun de ces prétendants étrangers ne rivalise avec le standing du PSG. Aucun ne lui garantit de jouer régulièrement les premiers rôles en Ligue des Champions.

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En France, deux écuries se bousculent pour le déloger. Rennes et Monaco étudient la faisabilité d’un transfert. Si le montant du transfert ne bloque pas les négociations, les exigences salariales du gardien freinent les discussions. À l’étranger, le Celtic Glasgow a aussi manifesté son intérêt récemment. Cette piste écossaise ne séduit pas le gardien, qui privilégie un projet plus prestigieux.