Coup de théâtre à l’OM : Accord conclu, un milieu s’en va !

Le dégraissage s’accélère du côté de l’OM. Aux dernières nouvelles, la direction phocéenne et le Genoa se seraient entendus pour le transfert de Hamed Junior Traoré.

Mercato OM : Accord de principe avec le Genoa pour Hamed Juniro Traoré

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L’Olympique de Marseille entame son mercato estival avec un impératif financier. Le président Stéphane Richard et son équipe doivent vendre pour rentrer dans les clous de la DNCG et l’UEFA. Cette pression économique oblige l’OM à procéder à un vaste dégraissage de son effectif.

Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Timber Quinten ou encore Pierre Emille Aubameyang… tous ne sont plus à l’abri d’un départ. Le premier à quitter le navire OM cet été pourrait finalement être Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif ivoirien est arrivé l’été dernier de Bournemouth. Sa venue avait suscité enthousiasme et ferveur à Marseille.

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Sauf que le joueur de 26 ans a vite déchanté. Sa saison sous le maillot de l’OM a largement été perturbée par des pépins physiques à l’épaule et à l’aine. Hamed Junior Traoré n’a disputé que 13 petites rencontres en championnat. Ce faible temps de jeu ne l’empêche d’être sollicité en Italie. Le Genoa est d’ailleurs proche de l’accueillir.

Les modalités de l’option d’achat restent à finaliser

La Repubblica le confirme, le Genoa et l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord de principe pour Hamed Junior Traoré. Il est question d’un prêt avec option d’achat. L’OM souhaiterait pour sa part que cette clause devienne obligatoire sous certaines conditions. Cela lui garantirait une rentrée d’argent l’été prochain.

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Il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails concernant les bonus et les modalités du deal. Ce retour en Serie A, s’il venait à se concrétiser, sera une opportunité en or en l’ancien joueur de Sassuolo de se relancer dans un championnat qu’il connait bien.