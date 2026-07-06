Mercato OM : Greenwood lâche un indice sur son futur club

Pressenti entre l’AS Rome et Fenerbahçe, Mason Greenwood est toujours un joueur de l’OM. Et sa présence ce lundi à la Commanderie enflamme les spéculations.

Mercato : Aucun clash entre l’OM et Mason Greenwood

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De Madrid à Rome, en passant par Istanbul, tout le monde se l’arrache. Pourtant, Mason Greenwood continue de brouiller les pistes quant à son avenir. L’attaquant anglais affichait lors des Trophées UNFP désir de « rester » à l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen ne peut se permettre de le conserver en raison de ses difficultés économiques.

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Son déficit de plus de 105 millions d’euros l’oblige à vendre cet été. L’OM verrait donc en Mason Greenwood un bon moyen de renflouer ses caisses. Surtout que l’AS Rome, Fenerbhaçe et l’Atlético Madrid se bousculent pour sa signature. La Rome serait même la destination préférée du joueur et de son clan. Un accord contractuel existerait entre les différentes parties.

Sa présence à l’entraînement en dit long

La confusion a cependant atteint son paroxysme ces dernières heures. Certains médias italiens annonçaient l’absence de Mason Greenwood pour la reprise de l’entraînement sous les ordres de Bruno Genesio. Une fake news qui s’est propagée sur la toile puisque l’ailier de 24 ans était bien présent ce lundi 6 juillet à La Commanderie.

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Sa présence physique contredit les rumeurs de départ imminent ou de boycott. Elle laisse même planer un doute sur l’issue du dossier. Le meilleur buteur de l’OM – 26 réalisations la saison dernière – va-t-il rester sous les ordres de Bruno Genesio ? Ou prépare-t-il simplement son départ en coulisses ? Le feuilleton est loin d’être terminé.