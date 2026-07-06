PSG Mercato: Le Paris SG dévoile sa première recrue de l’été

Après avoir envoyé Renato Marin en prêt d’une saison sans option d’achat, le PSG a officialisé l’arrivée d’un nouveau gardien de but dans ses rangs ce lundi après-midi. Le Paris SG se renforce à un poste stratégique.

Mercato : Le PSG annonce la signature d’un gardien de but de l’AC Milan

La suite après cette publicité

Quelques heures après le départ en prêt de Renato Marin au CD Nacional, le PSG a confirmé l’identité de son successeur. Ce lundi en fin d’après-midi, le Paris SG a officialisé la signature d’Alessandro Longoni. Le jeune gardien de 18 ans débarque libre dans la capitale française en provenance de l’AC Milan, comme Gianluigi Donnarumma à l’été 2022.

Lisez aussi : Mercato : C’est officiel, le PSG annonce un nouveau départ !

À voir

Mercato ASSE : C’est officiel, un milieu quitte Sainté !

Le natif de Côme a paraphé un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, aux abords du Parc des Princes. Alessandro Longoni devrait occuper le poste de troisième gardien dans la hiérarchie du PSG derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16 », précise le club parisien dans un communiqué.

Les premiers mots d’Alessandro Longoni

Le nouveau gardien du Paris Saint-Germain a donné sa première interview aux médias du club. Son arrivée, son style de gardien, ses objectifs, Alessandro Longoni s’est ouvert aux supporters parisiens.

Lisez aussi : Mercato : Un espoir français signe au PSG jusqu’en 2029 !

À voir

INFO Mercato : C’est bouclé, Kang-In Lee quitte le Paris SG

Concernant sa signature à Paris, le jeune portier a déclaré : « je voudrais tout d’abord remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique, pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée et pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait afin de rendre cette confiance. »

Réputé pour ses qualités sur sa ligne, son jeu au pied et sa sérénité malgré son jeune âge, Longoni correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique pour évoluer dans un football basé sur la possession et la relance. En arrivant au PSG, le compatriote de Marco Verratti nourrit de grandes ambitions.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Accord conclu, un jeune crack signe à Paris !

Mercato : C’est officiel, le PSG tient sa première recrue !

À voir

OM : Officiel, Genesio connait son premier test XXL !

« Je suis encore jeune et j’ai beaucoup à apprendre, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Découvrir un nouveau pays et une culture différente sera également très enrichissant sur le plan personnel. Sur le terrain, je vais découvrir de nouvelles méthodes de travail et j’espère que cela me permettra de progresser dans tous les aspects de mon jeu », a expliqué Alessandro Longoni.