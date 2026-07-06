INFO Mercato : C’est bouclé ! Kang-In Lee quitte le Paris SG

Plus aucun doute possible, Kang-In Lee va quitter les rangs du Paris SG cet été. Après trois ans sous le maillot rouge et bleu, le milieu offensif sud-coréen va retourner en Liga.

PSG Mercato : Accord total pour le transfert de Kang-In Lee

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Après Gonçalo Ramos, c’est au tour de Kang-In Lee de faire ses valises pour quitter le Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2023 en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros, le joueur de 25 ans va s’engager en faveur de l’Atlético Madrid.

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Ce lundi après-midi, Fabrizio Romano a lancé sa célèbre expression « Here we go ! » pour annoncer la signature certaine de Kang-In Lee chez les Colchoneros, contre une indemnité d’environ 40 millions d’euros.

« Kang-In Lee à l’Atlético Madrid, c’est officiel ! L’accord est conclu entre toutes les parties. Le transfert s’élève à environ 40 millions d’euros, le PSG ayant déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles il y a plusieurs mois. Kang-In souhaitait rejoindre l’Atlético. Les démarches officielles restent à venir, mais l’accord verbal est conclu », écrit le journaliste italien sur son compte Twitter.

🚨🔴⚪️ Kang-in Lee to Atlético Madrid, here we go! Deal in place between all parties.



Deal worth around €40m from PSG as personal terms have been agreed months ago, Kang-in wanted Atlético move. 🇰🇷



Formal steps to follow but verbal agreement done. @FabriceHawkins #atleti pic.twitter.com/hS8RbYTs7f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Après avoir obtenu l’accord du joueur il y a plusieurs semaines, le club espagnol a fini par trouver un terrain d’entente avec les dirigeants parisiens pour boucler l’opération. D’après d’autres sources, notamment les journalistes Ruben Uria et Marc Mechenoua, le Paris SG aurait obtenu un transfert à 35 millions d’euros, plus 5 millions de bonus.

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Une belle opération pour le club de la capitale, qui a aussi vendu Gonçalo Ramos contre 75 millions d’euros, à l’AC Milan. Il ne resterait plus que quelques détails administratifs à régler, si l’on en croit Fabrizio Romano, avant l’officialisation du deal. Le site Onze Mondial confirme aussi les indications sur l’accord quasiment trouvé entre toutes les parties et le montant évoqué.

« Selon les informations de Ruben Uria, journaliste espagnol qui suit de près l’Atlético Madrid, que nous sommes en mesure de confirmer, le club de la capitale est sur le point de vendre Kang-In Lee au club madrilène. Moins utilisé cette saison, l’international sud-coréen avait acté son départ après plusieurs discussions avec les dirigeants parisiens. Son transfert chez les Colchoneros devrait rapporter près de 40 millions d’euros, bonus compris », rapporte le média sportif.

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De son côté, Kang-In Lee a déjà donné son accord à Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético, et s’apprête à signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Sauf retournement de situation, le Paris Saint-Germain va donc enregistrer un nouveau départ important au sein de son effectif.