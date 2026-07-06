OM : Officiel, Genesio connait son premier test XXL !

Bruno Genesio entame sa nouvelle aventure à l’OM. Il rencontre une grande partie de son effectif ce lundi à la Commanderie et a appris qu’il vite se mesurer à un adversaire de taille pour cette saison à venir.

OM : Genesio vivra son baptême de feu face au RC Strasbourg

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La plupart des clubs de Ligue 1 ont déjà repris l’entraînement ce lundi 6 juillet. Du côté de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a profité de cette journée de reprise pour rencontre plusieurs cadres de son nouvel effectif. Mason Greenwood, Neal Maupay ou encore Ulisses Garcia étaient présents à cette prise de contact.

La LFP a aussi profité de cette journée pour dévoiler le calendrier de la saison 2026-2027. Bruno Genesio connaitra d’ailleurs son baptême du feu au Vélodrome le vendredi 21 août 2026, L’OM va donner le coup d’envoi de cet exercice face au RC Strasbourg.

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Cette rencontre est prévue à 20h45. Elle sera le premier examen pour Bruno Genesio. Ce dernier a pour mission de relancer les Olympiens après une saison décevante. Alors que ce duel OM-RCSA promet d’être intense, le calendrier ne laisse aucun répit aux Olympiens.

Marseille-Monaco, le choc de la deuxième journée

L’OM ira défier, lors de la deuxième journée, l’AS Monaco. Ce choc est prévu dimanche 30 août au Stade Louis II. Ce déplacement sur le Rocher constitue d’ores et déjà un test clé pour le nouveau projet marseillais. Bruno Genesio devra invite enchainer des victoires.

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🚨 Le premier choc de la saison de l'OM est programmé ! 🔵⚪️



Rendez-vous le dimanche 30 août à 20h45 au stade Louis II pour Monaco-Marseille ! 🗓️#TemaOM #ASMOM pic.twitter.com/6FqOhWr1k5 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 6, 2026

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille est prévenu. La réussite de sa première saison se jouera dès ces premiers pas sur les terrains de Ligue 1.