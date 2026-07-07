Mercato : Le SRFC défie l’AS Monaco pour un crack du Barça !

Le Barça pourrait se séparer de Marc Casado cet été afin de financer une partie de son mercato. Le milieu de terrain formé à la Masia ne serait plus considéré comme intouchable par les dirigeants catalans. Le SRFC et l’AS Monaco voudraient profiter de cette opportunité pour se renforcer cet été.

Mercato : Une pépite du Barça sur le marché, le SRFC et Monaco à l’affût

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L’avenir de Marc Casado pourrait s’écrire loin du FC Barcelone cet été. Le milieu espagnol suscite plusieurs intérêts en Europe, mais l’AC Milan semble avoir pris une longueur d’avance. En France, le Stade Rennais suit également la situation de l’international espagnol, d’après Futbol Transfer.

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Qualifié pour une compétition européenne, le club breton cherche à renforcer son entrejeu, mais la concurrence s’annonce féroce. L’AS Monaco surveille aussi le dossier depuis plusieurs semaines. Réputé pour sa qualité de relance, son intelligence de jeu et son activité au milieu de terrain, Marc Casado représente une opportunité intéressante sur le marché. Mais il faudra mettre la main à la poche pour finaliser ce dossier.

Le Barça réclame entre 20 et 30M€ pour Marc Casado

Annoncé sur le départ du FC Barcelone au mercato estival, Marc Casado doit avant tout s’entretenir avec son entraîneur Hansi Flick pour être fixé. Dans une déclaration récente, le jeune international espagnol a confirmé avoir échangé directement avec son entraîneur Hansi Flick.

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« J’ai parlé avec Hansi Flick et nous avons mis les choses au clair. La présaison nous aidera à finir de clarifier tout cela », a déclaré le natif de Sant Pere de Vilamajor. Une sortie qui montre que rien n’est encore tranché, mais que le joueur souhaite avant tout se battre pour sa place dans l’effectif blaugrana.

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Si des clubs comme le Stade Rennais suivent de près son évolution, le Champion de Liga n’a pour l’instant pris aucune décision définitive concernant son avenir. Le club catalan veut observer la présaison avant de statuer sur les joueurs susceptibles de partir ou non.

Casado fait partie de ces profils encore en balance dans la rotation de Hansi Flick. Selon les informations du Mundo Deportivo, le joueur de 22 ans a été proposé à l’AC Milan, tandis que le Barça espère récupérer entre 20 et 30 millions d’euros grâce à son transfert.

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Le club catalan est ouvert à un départ, Hansi Flick ne comptant plus sur le milieu formé à La Masia.