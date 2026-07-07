Mercato : Maghnes Akliouche fait un grand pas vers le PSG !

Désireux de se renforcer en vue de la saison 2026-2027, le PSG souhaite recruter Maghnes Akliouche cet été. Et aux dernières nouvelles, un accord a été trouvé avec le joueur de l’AS Monaco, et les discussions débutent désormais avec ses dirigeants.

Mercato : Accord entre Maghnes Akliouche et le PSG

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Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec Maghnes Akliouche pour un contrat de cinq ans, selon Fabrice Hawkins. Les champions de Ligue 1 ont désormais entamé des discussions avec l’AS Monaco dans l’optique de finaliser le transfert. Le rapport indique que les conditions personnelles ne constituent plus un obstacle, le PSG et le joueur de 24 ans étant déjà tombés d’accord sur un contrat de longue durée.

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Les négociations entre les deux clubs viennent tout juste de débuter et aucun montant de transfert n’a encore été convenu. Akliouche s’est imposé comme l’une des priorités du PSG, qui poursuit le renforcement de son effectif. L’international français, formé à l’académie de Monaco, est toujours sous contrat avec le club de la Principauté. Le PSG doit donc désormais trouver un accord avec l’AS Monaco avant d’officialiser le transfert.

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Sur Twitter, le journaliste sportif a publié le message suivant à propos du milieu monégasque : « Exclusif : le Paris-Saint-Germain et Maghnes Akliouche ont trouvé un accord autour d’un contrat de 5 ans. Les discussions viennent de débuter entre Paris et Monaco. » Toutefois, Luis Campos semble encore loin du compte dans ce dossier.

L’AS Monaco refuse la première offre du Paris SG

Le PSG lance ses grandes manœuvres sur le mercato. Le club de la capitale a vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan, et s’apprête également à se séparer de Kang-In Lee qui devrait quant à lui rejoindre l’Atlético Madrid contre 40 millions d’euros, bonus compris. Forcément, avec ces départs, cela libère de l’espace au sein de l’effectif parisien, qui pourrait prochainement être renforcé par l’arrivée de Maghnes Akliouche.

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Comme le rappelle le journal L’Équipe ce lundi, un accord sur un contrat de cinq ans existe entre le joueur et le club de Nasser Al-Khelaïfi. Le Paris SG doit désormais trouver un terrain d’entente avec Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, concernant l’indemnité de transfert. Si le quotidien Le Parisien a révélé que le club princier et le club parisien se sont entendus autour d’un montant total de 50 millions d’euros, ce n’est pas ce qu’affirme L’Équipe.

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De son côté, le quotidien sportif révèle que pour le moment, le Paris Saint-Germain n’a soumis qu’une première offre à hauteur de 35 millions d’euros pour Maghnes Akliouche, ce qui ne convient pas du tout aux dirigeants monégasques. Les Rouge et Bleu vont donc devoir revoir leur offre à la hausse dans ce dossier.