Mercato OM : C’est confirmé, un double coup XXL se précise à Marseille  

L’AS Roma pourrait ne pas s’arrêter à Mason Greenwood. Déjà en négociations avec l’OM pour l’attaquant anglais, le club italien surveille désormais un autre joueur marseillais.

Mercato : La Roma s’attaque à deux cadres de l’OM

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L’OM pourrait bien débloquer son mercato grâce à la Louve. En pleine négociation pour le transfert de Mason Greenwood, l’AS Roma cible désormais un deuxième joueur phocéen : le milieu néerlandais Quinten Timber. Une double opération qui s’annonce salvatrice pour les finances marseillaises.

Pour satisfaire la DNCG, Marseille doit vendre. La direction réclame 50 millions d’euros pour céder son ailier anglais. C’est le prix fixé. Face à cette exigence, aucun club n’a encore formulé l’offre attendue. Poussé par son entraîneur Gian Piero Gasperini et menacé par la concurrence de Fenerbahçe sur ce dossier, le club italien doit accélérer le pas.

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Cette urgence italienne fait les affaires de l’OM. Mieux encore, les discussions pourraient s’accélérer. Le quotidien Leggo révèle que la Roma courtise également Quinten Timber pour renforcer son entrejeu. Ce recrutement compenserait les départs probables de Neil El Aynaoui ou de Manu Koné, tous deux très sollicités cet été.

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Pour Marseille, l’opportunité financière est immense. Acheté 4,5 millions d’euros l’hiver dernier, le milieu de 25 ans est aujourd’hui valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Le club olympien croise les doigts, même si le dossier reste complexe. En effet, les dirigeants romains gardent un œil sur d’autres pistes et pourraient ne pas passer concrètement à l’attaque.