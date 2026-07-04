Mercato Stade Rennais : Mauvaise nouvelle, un crack s’éloigne de Rennes

Un dossier prioritaire du Stade Rennais est sur le point de tomber à l’eau. Les négociations bloquent pour la signature d’un jeune défenseur.

Mercato Stade Rennais : Rebondissement pour Charlie Cresswell

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Le Stade Rennais pensait avoir fait le plus difficile. Charlie Cresswell a donné son feu vert au club breton. Mais le transfert est aujourd’hui loin d’être acquis. En cause, l’inflexibilité de Toulouse, qui refuse de revoir ses exigences à la baisse.

Rennes a fait du défenseur anglais sa priorité pour renforcer l’axe de sa défense. Les dirigeants bretons ont déjà trouvé un accord avec le joueur de 23 ans, choisi pour succéder à Jérémy Jacquet, parti à Liverpool. Mais convaincre le principal intéressé ne suffit pas. Il reste désormais à s’entendre avec le TFC, et c’est précisément là que les discussions se compliquent.

D’après les informations de L’Équipe, le Stade Rennais a transmis une première proposition à Toulouse. Celle-ci est toutefois jugée insuffisante. Les dirigeants toulousains réclament toujours 25 millions d’euros pour laisser partir leur défenseur.

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Les pensionnaires du Roazhon Park ne sont pas chauds pour lâcher ce montant. Les négociations stagnent ces derniers jours entre les deux clubs. Sur le plan sportif, Charlie Cresswell est un coup XXL. Jeune, déjà performant dans le championnat de France et doté d’un fort potentiel de progression, le crack anglais représente le profil idéal recherché par les dirigeants rennais pour bâtir leur nouvelle défense.

En face, Toulouse reste ferme. Arrivé en 2024, Cresswell est devenu un pilier de l’arrière-garde violette. Le club estime donc que sa valorisation à 25 millions d’euros est justifiée et ne montre aucun signe d’ouverture.

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Cette position est également renforcée par l’intérêt venu d’Angleterre. Crystal Palace suit toujours le dossier avec attention. Si Maxence Lacroix venait à quitter les Eagles, le club londonien pourrait revenir dans la course. Une concurrence qui arrange Toulouse. Malgré son avance grâce à l’accord obtenu avec le joueur, Rennes est donc confronté à un obstacle majeur. Sans effort financier supplémentaire, le transfert risque de rester au point mort.