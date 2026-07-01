Ça chauffe à l’OM : L’AS Rome surenchérit pour Greenwood

Sur le départ de l’OM, Mason Greenwood fait l’objet d’une cour assidue de l’AS Rome. Le club italien va même faire une nouvelle proposition en vue de le détourner de Fenerbahçe.

Mercato OM : L’AS Rome relance la bataille pour Greenwood

La suite après cette publicité

Excepté un rebondissement peu probable, Mason Greenwood ne portera plus les couleurs de l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne, confrontée à des exigences économiques, ne peut se permettre de conserver son meilleur buteur des deux dernières ses saisons. Cette situation, combinée à ses 26 buts en 45 matchs, attire des courtisans de taille.

A ce jour, ils ne sont plus que deux à se disputer sa signature : l’AS Rome et le Fenerbahçe. Le club romain, intéressé depuis de nombreux mois, a toujours disposé d’une longueur d’avance dans ce dossier. Surtout que Mason Greenwood est enclin à découvrir la Serie A. L’approche de la Louve a même ses faveurs d’un point de vue sentimental.

À voir

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de ce serial buteur

Lire aussi : Mercato OM : La colère monte à Marseille pour Greenwood

Seulement, le Fenerbhace souffle le chaud et le froid sur ce dossier. La formation stambouliote est prête à offrir un salaire XXL à Mason Greenwood. Elle serait comprise entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison. De là à l’éloigner de l’Italie ? Pas si sûr puisque les Giallorossi vont riposter.

Un salaire annuel d’environ 8 millions d’euros

Il Messaggero assure que l’AS Rome est prête à surenchérir son offre salariale pour Mason Greenwoood. Les Romains comptent aligner leur proposition sur celle des Turcs et ainsi conserver les faveurs du joueur de 24 ans. Concernant son indemnité de transfert, le club italien maintien sa posture initiale.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Greenwood déchire trois offres !

Mercato OM : Revirement spectaculaire pour Mason Greenwood

À voir

Mercato OL : Une recrue annonce son arrivée imminente à Lyon

La Roma proposerait 40 millions d’euros pour déloger Mason Greenwood. Cette somme est encore en deçà des attentes marseillaises. La direction de l’OM attend au moins 55 millions d’euros avant de céder son meilleur atout offensif.