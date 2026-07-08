Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour l’arrivée de Mbokazi ?

Le roc sud-africain Mbokazi attise les convoitises des dirigeants du Stade Rennais pour ce mercato estival. Mais des géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le Stade Rennais cible Mbokazi

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Le Stade Rennais s’active pour bétonner sa défense, et le regard des recruteurs bretons se tourne vers l’Afrique du Sud. Pour ce mercato estival, les dirigeants ont coché un nom : Mbekezeli Mbokazi. Ce jeune international sud-africain, qui évolue actuellement aux Chicago Fire, est devenu la priorité du club.

À 20 ans, le natif d’Afrique du Sud impressionne déjà par ses solides performances. Le joueur, lié au club américain jusqu’en décembre 2029, compte d’ailleurs 14 sélections et un but avec les Bafana Bafana. Selon Transferfeed, la cellule de recrutement rennaise est séduite par sa marge de progression.

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Les dirigeants de Rennes voient en lui le renfort immédiat et physique dont la charnière centrale a besoin. Mais attention, il y a la concurrence. Rennes doit vite agir, car l’Europe entière s’arrache le jeune prodige. Galatasaray se montre déjà très actif. Naples observe la situation depuis des semaines. Nottingham Forest cible aussi le Sud-africain. Le RC Lens, en Ligue 1, apprécie également son profil.

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Pour doubler ces concurrents de taille, le Stade Rennais va devoir formuler une offre rapidement. Le jeune défenseur central s’adapte à toute vitesse au championnat nord-américain. En à peine 12 matchs disputés cette saison, il a montré de très belles qualités. Le club breton pourrait accélérer son offensive dans les prochaines semaines pour griller la politesse à ses rivaux.