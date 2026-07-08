Mercato FC Nantes : C’est fait, un guerrier débarque à Nantes  

Les dirigeants du FC Nantes réalisent un gros coup. Un solide défenseur s’est engagé avec les Jaune et Vert.

Mercato FC Nantes : Lucas Perrin est Nantais

La suite après cette publicité

Le FC Nantes continue de renforcer ses bases. Après la relégation en Ligue 2, le club passe à l’action et mise sur des joueurs capables d’apporter de tonus à l’équipe. Lucas Perrin a posé ses valises sur les bords de l’Erdre ce mercredi 8 juillet 2026. L’ancien défenseur de l’OM et du RC Strasbourg arrive libre. Il a paraphé un bail jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

À 27 ans, le défenseur central apporte un profil recherché. Formé à Marseille, il connaît les exigences du football professionnel et possède déjà une solide expérience des joutes de Ligue 1. Pour Nantes, l’opération ressemble à une belle opportunité. Le club récupère un joueur disponible, mature et prêt à relever un défi important.

À voir

Mercato RC Lens : Un ancien de la maison bientôt de retour !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est fait, un flop trouve preneur en Ligue 2

Car le défi est immense. Relégué au terme d’une saison compliquée, le FC Nantes veut montrer un solide visage la saison prochaine. L’arrivée de Lucas Perrin s’inscrit pleinement dans cette logique. Le nouveau défenseur nantais ne vient pas pour compléter l’effectif. Il est attendu pour renforcer la défense.

L’expérience de Perrin pourrait devenir un véritable atout pour le FC Nantes. La concurrence existe déjà dans l’axe de la défense. Chidozie Awaziem, Youssif et Tylel Tati, si ce dernier reste au club, constituent autant d’options pour le staff nantais.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un phénomène proche de signer

À voir

Mercato OL : Signature exceptionnelle, tout Lyon s’enflamme

Mercato FC Nantes : Tout est OK, un crack débarque à Nantes

À Lucas Perrin de gagner sa place sur le terrain et de convaincre dès les premières semaines de compétition. Cette concurrence peut d’ailleurs profiter au collectif. Plus les solutions sont nombreuses, plus le niveau d’exigence augmente. Nantes espère ainsi retrouver une solidité défensive qui lui a souvent fait défaut et bâtir une équipe capable d’enchaîner les bons résultats.