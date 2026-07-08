Mercato OM : Accord à 50 M€, Marseille finalise une vente en or

Le mercato s’emballe du côté de l’OM avec une opération à cinquante millions d’euros quasiment bouclée. Mason Greenwood est à un pas de rejoindre Fenerbhaçe.

Mercato : Accord entre l’OM et Fenerbahçe pour Greenwood

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L’Olympique de Marseille peut se frotter les mains pour Mason Greenwood. La direction phocéenne, sous pression de la DNCG, a un impératif à atteindre durant ce mercato. Elle doit vendre afin de rééquilibrer ses comptes qui sont dans le rouge. Cette nécessité de vendre a immédiatement placé l’attaquant anglais en tête liste.

Ce dernier sort d’une deuxième saison intéressante à l’OM. Ses 26 buts en 45 matchs ont vite alerté l’AS Rome. Sauf que le prix réclamé pour Mason Greenwood – 55 millions d’euros – a longtemps paralysé les discussions avec les Romains. Au point où un autre courtisan est en passe de rafler la mise.

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Le Fenerbahçe a profité de cette brèche pour faire la différence. Le média turc Fanatik le confirme, un accord total a été trouvé entre les deux clubs pour un montant avoinant les 50 millions d’euros. Ce deal comporterait un bonus de 5 millions d’euros.

Les détails de son futur contrat ont fuité

La source explique que le paiement s’effectuera de manière échelonnée. Cette transaction, si elle venait à se concrétiser, permettrait à l’OM de réaliser la plus grosse vente de son histoire. Le transfert de Mason Greenwood passerait ainsi devant celui de Michy Batshuayi et ses 39 millions d’euros.

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L’ancien Mancunien devrait aussi toucher un gros salaire en Turquie. Environ 11 millions d’euros par an l’attendrait déjà à Fenerbhaçe. Mason Greenwood devrait parapher un contrat de quatre ans avec le club d’Istanbul. Cette vente XXL sera sans doute réglée dans les jours à venir.