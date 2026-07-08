Mercato RC Lens : Un ancien de la maison bientôt de retour !

Formé au RC Lens, Thorgan Hazard va faire son retour à Bollaert. Le dossier est désormais bouclé : il devrait s’engager pour deux saisons et retrouver la tunique des Sang et Or, quatorze ans après l’avoir quittée.

Mercato RC Lens : Thorgan Hazard va revenir à Bollaert

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L’information s’était répandue au courant du mois d’avril, mettant ainsi l’eau à la bouche aux supporters lensois. Ce midi, Foot Mercato annonce que la signature de l’enfant de Bollaert est toute proche de se finaliser. Quatorze ans après son départ, Thorgan Hazard va revenir dans l’Artois en étant libre de tout contrat. Le frère d’Eden s’est mis d’accord pour un contrat de deux ans avec le RC Lens. Il vient renforcer le secteur offensif des Sang et Or.

Le nord de la France réussit à la fratrie Hazard. Même si conflit il y a sur le club favori entre Thorgan Hazard, formé au RC Lens, et Eden Hazard, formé au LOSC, ainsi que Kylian Hazard, passé en jeunes par la formation lilloise, leur amour pour cette région est indéfectible. Plus motivé que jamais, Thorgan compte bien écrire son histoire inachevée avec les Artésiens.

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En effet, au mois de mai 2012, il avait été vendu, ou plutôt sacrifié par le club qui était enclin à des soucis financiers. Il n’aura donc jamais vraiment pu se montrer sous les couleurs Sang et Or. Ce sera l’occasion pour lui de le faire dès la saison prochaine, alors que sa signature officielle est attendue dans les prochains jours.

Une saison hautement prolifique avec Anderlecht

Tantôt milieu offensif et tantôt ailier, le Belge de 33 ans sort d’une saison plus que réussie avec Anderlecht. Auteur de 15 buts et 11 passes décisives en 46 apparitions, il aura joué un rôle clé dans la saison des Mauves. Malheureusement pour lui et son ancienne formation, ils finissent la saison 2025/2026 sans trophées. Défait en finale de Croky Cup contre l’Union Saint-Gilloise et 4e du championnat, le club bruxellois n’aura pas atteint ses objectifs.

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En mars dernier, à la RTBF, son frère Eden, à propos d’une possible convocation avec les Diables Rouges pour la Coupe du monde, analysait la saison de son cadet : « C’est le meilleur buteur du championnat (au moment de l’interview) mais ce n’est pas encore le meilleur Thorgan, pour être tout à fait critique. » « Il a surtout la mentalité. Il est très important dans un groupe et il a l’expérience. Quand il est face au but… », a-t-il poursuivi. Le RC Lens s’en frotte les mains.

Et maintenant, quelle suite pour le mercato lensois ?

Avec l’arrivée de Thorgan Hazard dans les prochains jours, le RC Lens va enregistrer sa deuxième recrue après Michael Cuisance en provenance du Herta Berlin. Du côté des départs, le club nordiste a été plus en vue. Fodé Sylla s’est engagé au FC Sion, Malang Sarr est parti au terme de son contrat, Arthur Masuaku est retourné à Sunderland à l’issue de son prêt et Adrien Thomasson a signé avec le Stade Rennais.

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Le départ majeur se situe à la tête de l’équipe pour les Lensois. En effet, grand artisan de la saison 2025/2026 phénoménale, Pierre Sage a rejoint les Eagles de Crystal Palace. C’est Dino Toppmöller qui l’a remplacé. Le technicien allemand compte prendre ses marques et son temps avant de se pencher concrètement sur le mercato. Sa saison, comme celle de son groupe, commence demain avec la première séance de reprise collective en salle.