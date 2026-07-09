Mercato Stade Rennais : C’est fait, un nouveau phénomène a signé !  

Le Stade Rennais s’offre un nouveau renfort de poids pendant ce mercato estival. Un jeune roc a passé sa visite médicale avec succès, et l’officialisation est imminente.

Mercato Stade Rennais : Bryan Reynolds est à Rennes

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais continue d’accélérer. Après cinq recrues déjà officialisées ou bouclées, le club breton touche désormais au but pour un sixième renfort. Bryan Reynolds aurait même passé sa visite médicale avec les Rouge et Noir.

Très actif depuis l’ouverture du mercato, le SRFC enchaîne les dossiers. Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître et Eliezer Mayenda ont déjà rejoint l’effectif. Désormais, Bryan Reynolds s’apprête à compléter cette vague de renforts.

À voir

Mercato : Le PSG tente une formule inédite pour Yan Diomande

Selon les informations dévoilées la semaine dernière par Ouest-France, Rennes s’est entendu avec Westerlo pour le transfert du latéral droit américain. L’opération est estimée à près de 4 millions d’euros. Si l’officialisation a pris un peu de retard, ce n’est pas pour des raisons sportives. Quelques formalités administratives auraient simplement repoussé la signature du contrat.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour l’arrivée de Mbokazi ?

En revanche, l’essentiel est déjà fait. D’après les informations publiées par le compte X spécialisé sur le Stade Rennais, @jonathan35001, Bryan Reynolds aurait passé avec succès sa visite médicale il y a plusieurs jours.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Trois gros transferts déjà bouclés ?

À voir

Mercato OL : Une pépite de Caen en approche à Lyon

Mercato : Le Stade Rennais déniche un goleador à 25 M€

Sauf improbable retournement de situation, l’Américain devrait donc être officialisé très prochainement par le Stade Rennais. Il viendra renforcer le couloir droit de la défense et offrir une nouvelle solution à Franck Haise. Bryan Reynolds devra toutefois livrer de solides performances en Bretagne pour battre les titulaires indiscutables à ce poste.