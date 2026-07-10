Mercato LOSC : Accord conclu pour l’arrivée de Chaouali

Le LOSC et Lyon se déchirent pour le jeune défenseur Wissem Chaouali. La porte est ouverte pour le transfert de la pépite tunisienne.

Mercato LOSC : Wissem Chaouali attendu à Lille cet été ?

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Le LOSC et l’Olympique Lyonnais ciblent la même pépite pour apporter de tonus à leur ligne défensive. Il s’agit de Wissem Chaouali. Selon Africa Foot, les deux écuries de Ligue 1 observent très attentivement ce jeune roc.

À 19 ans, ce défenseur central possède un profil qui séduit. Le Tunisien appartient au club saoudien d’Al-Ettifaq, où son bail court jusqu’en juin 2028. Cette situation contractuelle stable n’empêchera pas son avenir de basculer cet été. Prêté cette saison à Al-Jubail pour s’aguerrir, le jeune joueur n’a disputé que sept petites rencontres. Mais ce faible temps de jeu n’a pas refroidi les recruteurs européens.

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Lyon veut rajeunir son effectif. Les dirigeants rhodaniens cherchent des profils à forte marge de progression. Wissem Chaouali montre de très belles qualités. Lille, de son côté, serait aussi chaud pour s’offrir le jeune roc. Les Dogues pourraient rapidement convaincre le joueur. Ils disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine.

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La concurrence entre les deux clubs pourrait donc s’intensifier. Chacun possède des arguments pour convaincre le joueur. Pour l’instant, aucun accord n’existe. Les discussions stagnent au stade des renseignements, mais la donne va vite changer. Si d’autres concurrents débarquent, l’OL et le LOSC devront formuler des offres concrètes.