Mercato OL : La piste vers un avant-centre se réchauffe

Refroidie ces dernières semaines, la piste suivie par l’OL et menant vers un avant-centre portugais se réchauffe.

Mercato : L’OL cherche un numéro 9 à la place d’Endrick

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L’OL cherche un avant-centre pour renforcer son attaque, car le club a perdu Endrick et Roman Yaremchuk. Ils ont rejoint leur club respectif : le Real Madrid et l’Olympiakos, à l’issue de leur prêt. Ce début de semaine, Matthieu Louis Jean a confirmé des démarches pour trouver rapidement un attaquant de pointe, avant le match du 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions, le 4 ou 5 août 2026.

« Nous n’avons pas fini notre mercato. On cherche un numéro 9. […]. J’espère qu’assez vite, nous aurons le joueur qu’il nous faut. On travaille pour l’avoir pour le Q3 (début août). C’est difficile d’évaluer la date de son arrivée », a laissé entendre le nouveau Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique Lyonnais sur le coup pour Claudio Braga

L’intérêt de Lyon pour Jonathan David et Loïs Openda est bien réel, mais ils sont difficiles à bouger de la Juventus, pour le club rhodanien. Sans enveloppe conséquente pour le recrutement cet été, Louis-Jean privilégie plutôt de jolis coups réalisables.

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Ainsi, le nom de Claudio Braga est associé à l’OL. Il serait l’une des cibles pour le poste d’avant-centre. Selon les informations O Jogo, la piste s’est réchauffée après un coup de froid. Son profil est validé par son compatriote Paulo Fonseca.

L'OL serait bien intéressé par Cláudio Braga ! 👀



Paulo Fonseca suit l'attaquant des Hearts depuis plusieurs semaines.



Ipswich Town préparerait une offre de 11 M€, tandis que de Trabzonspor et les Rangers sont sur le dossier.



L'OL n'a encore fait aucune offre. ❌



ℹ️ @ojogo https://t.co/hSII6fncfa — 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦™ (@Lugdunews_) July 10, 2026

Ipswich sur le point de doubler Lyon ?

Néanmoins, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le technicien portugais. L’attaquant de Heart of Midlothian en Écosse est la priorité d’Ipswich Town FC. Le club promu en Premier League est prêt à faire une offre de 11 M€, qui correspond presque à la demande du club écossais pour son buteur, d’après le média brésilien.

En plus d’Ipswich, l’Olympique Lyonnais fait aussi face à la concurrence de Trabzonspor et des Rangers de Glasgow pour Claudio Braga. Aucune offre officielle de Lyon n’existe encore, mais son intérêt pour ce dernier est bien réel.

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