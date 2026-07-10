Mercato : Le RC Lens accélère la succession de Malang Sarr !

Le RC Lens se réveille enfin dans ce mercato estival. Un jour après la reprise collective, une troisième recrue se précise dans l’Artois. Il s’agit d’un solide défenseur qui devrait pallier le départ de Malang Sarr, libre de tout contrat.

Mercato RC Lens : Armando Obispo en pole pour remplacer Malang Sarr

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Si tout a été relativement calme depuis la fin de saison du RC Lens après l’euphorie de la Coupe de France et les nombreux départs déjà actés, le club commence à s’activer pour construire son effectif 2026/2027. En l’espace d’une dizaine de jours, la direction lensoise a repris les affaires. Après l’arrivée de Michael Cuisance et celle planifiée de Thorgan Hazard, le remplaçant de Malang a été identifié annonce Foot Mercato.

International curaçaoen, Armando Obispo est le profil parfait pour pallier le départ de l’ancien de Chelsea. Rapide, à l’aise balle au pied et dur sur l’homme dans les duels, il coche toutes les cases attendues par la cellule de recrutement des Sang et Or. Son mètre 85, qui pourrait être perçu comme l’une de ses faiblesses, ne l’est pas du tout. Sa puissance athlétique lui permet de faire régner sa loi dans la surface.

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En plus de ses qualités intrinsèques, il dispose d’un beau CV à 27 ans. Formé au PSV où il évolue encore, il aura joué 112 matchs en Eredivisie pour 6 buts et 2 passes décisives. Il compte aussi 14 apparitions en Ligue des champions avec le club d’Eindhoven. Une expérience européenne ô combien importante pour le RC Lens qui disputera la compétition dans quelques mois grâce à sa deuxième place en Ligue 1 la saison dernière.

Le board lensois a déjà noué des premiers contacts avec Armando Obispo

Ancien international Espoirs néerlandais, Obispo a fait le choix en 2025 de représenter Curaçao. Une décision qui a été payante pour lui, puisqu’il a disputé son premier Mondial aux États-Unis. Ses performances dans la compétition, malgré l’humiliation subie face à l’Allemagne (7-1), ont confirmé les intérêts des Artésiens. Des premiers contacts ont même déjà eu lieu.

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Selon Foot Mercato, le board lensois et l’entourage du joueur ont commencé à tâter le terrain pour la venue du natif de Boxtel dans le nord de la France. Valorisé à seulement 4 millions d’euros par Transfermarkt, Armando Obispo rentre largement dans les clous financiers du club. Après le remplacement d’Adrien Thomasson par Michael Cuisance et bientôt celui de Wesley Saïd par Thorgan Hazard, le RC Lens semble avoir trouvé le successeur de Malang Sarr.