Mercato Stade Rennais : Haise s’offre un nouveau renfort

Le technicien du Stade Rennais, Franck Haise dégote un phénomène au sein de l’Académie rennaise. Le jeune crack va rejoindre l’équipe pro pour la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise a trouvé son crack

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Franck Haise cherche désespérément des joueurs talentueux pour animer ses ailes. Le Stade Rennais possède justement ce profil rare au sein de son Académie. Le technicien breton veut bâtir un effectif taillé pour l’Europe, et un jeune talent est prêt à rugir. Son nom ? Amadou Diallo. Cet ailier se dirige vers l’équipe première.

Les formateurs rennais considèrent Diallo comme le jeune le plus mûr pour intégrer le groupe professionnel. C’est une bonne nouvelle pour cette pépite, mais c’est surtout une bénédiction pour le staff technique qui espérait ce profil. Amadou Diallo a la force dans les jambes et peut donc faire le job.

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Il élimine ses adversaires, il crée des décalages, il débloque des matchs fermés sur un éclair de génie. Le staff rennais réclame de la vitesse et de la verticalité, et le jeune attaquant apporte exactement cette folie-là. Sa capacité à percuter offre une option tactique immédiate et précieuse.

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Franck Haise adore les joueurs généreux dans l’effort, capables de répéter les courses à haute intensité avec ou sans ballon. Le niveau actuel d’Amadou Diallo force le passage vers les pros. Rennes a recruté des joueurs d’expérience cet été, mais le club s’appuiera aussi sur sa jeunesse dorée. Diallo incarne la surprise parfaite de la préparation estivale. L’entraîneur observe désormais ses moindres mouvements. Le joueur tient son destin entre ses pieds.