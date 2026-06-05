Mercato FC Lorient : Qui pour remplacer Olivier Pantaloni ?

Après le départ d’Olivier Pantaloni, Lorient doit trouver son nouvel entraîneur. Les Merlus s’intéressent notamment à Wilfried Nancy.

Mercato : Le FC Lorient cible Wilfried Nancy

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Pas facile de remplacer celui qui a fini 10ème avec les Merlus. Mais il faut bien trouver quelqu’un, puisqu’Olivier Pantaloni n’a pas souhaité prolonger l’aventure au FC Lorient. Son adjoint, Yannick Cahuzac, n’avait pas souhaité prendre les rênes de l’équipe première. Loïc Féry pourrait se tourner vers un profil qui n’est pas issu du championnat de France en la personne de Wilfried Nancy, d’après les informations de L’Équipe.

Un profil atypique

L’homme a un parcours plutôt atypique pour un entraîneur français, puisqu’il a entraîné quasiment exclusivement en Amérique du Nord. D’abord entraîneur des jeunes, puis adjoint de l’équipe première, il prend la tête du CF Montréal en 2021, succédant à Thierry Henry. Une saison qui suffit à convaincre le Crew de Columbus de recruter le jeune coach.

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Une première expérience en Europe ratée



Il réussira une des meilleures saisons du club en 2023 avec une deuxième place en saison régulière de MLS et une finale de Coupe des champions de la CONCACAF. Pour sa première expérience européenne, il rejoint un Celtic FC en difficulté en décembre 2025. Il sera licencié seulement un mois après sa nomination, avec seulement deux victoires en huit matchs.

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Malgré son passage raté en Écosse, Wilfried Nancy jouit d’une bonne réputation suite à ses performances en MLS. Mais son inexpérience du championnat de France sera-t-elle un frein pour les Merlus ? Lorient avance également sur une autre piste, celle de Patrick Videira, l’actuel entraîneur du Mans.

La piste Videira aussi étudiée

Les clubs de bas et même de haut tableau s’intéressent à celui qui a réussi les deux montées successives depuis le National, et Lorient ne fait pas exception. Il est vrai que le profil séduit, avec un entraîneur qui a su tiré le maximum d’un effectif de joueurs qui n’avaient, pour la grande majorité, jamais joué en professionnel. Mais quid, lui aussi, de son manque d’expérience en 1ère division ? L’homme passé par l’Istres FC et l’AS Furiani est également pisté par le RC Lens, comme quoi son manque d’expérience ne semble pas être un frein. Il est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Manceaux.

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Pas de Gilli, ni de Still

La piste Stéphane Gilli semble s’envoler, puisque l’ex-entraîneur du Paris FC devrait signer à Angers, qui a annoncé le départ d’Alexandre Dujeux. Will Still, lui, devrait signer à Auxerre, maintenant que le limogeage de Christophe Pélissier a été annoncé par le club.