INFO Mercato : L’OGC Nice s’active pour un crack en attaque 

Le prochain mercato estival s’annonce palpitant pour Elye Wahi avec des discussions du côté de l’OGC Nice. Arrivé cet hiver en prêt sans option d’achat en provenance de l’Eintracht Francfort, l’attaquant ivoirien s’est imposé comme un élément clé du dispositif niçois.

Mercato OGC Nice : Elye Wahi, un transfert brûlant à 20 M€ !

En grande difficulté en Bundesliga avec seulement un but en 25 matchs toutes compétitions confondues, Elye Wahi a totalement relancé sa saison sur la Côte d’Azur. Sous les couleurs de l’OGC Nice, l’ancien joueur du RC Lens et de l’OM affiche un bilan bien plus convaincant avec 7 buts en 15 rencontres.

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Il s’est montré décisif dans les moments importants, notamment face à l’Olympique de Marseille en championnat et avec un doublé en Coupe de France sur la pelouse de Strasbourg. Installé dans le système de Claude Puel, Wahi a retrouvé confiance et efficacité.

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Mieux encore, le joueur de 23 ans aurait déjà fait passer un message clair en interne : il souhaite poursuivre l’aventure à Nice au-delà de son prêt actuel. Une volonté qui s’aligne avec les ambitions du club, même si la situation contractuelle complique fortement le dossier.

Francfort ferme la porte à un nouveau prêt simple

Après avoir déboursé 26 millions d’euros, bonus compris, en janvier 2025 pour recruter Elye Wahi, l’Eintracht Francfort ne souhaite plus prolonger l’expérience sous forme de prêt gratuit. Le club allemand espère désormais un transfert sec avoisinant les 20 millions d’euros, une somme difficile à atteindre pour un OGC Nice contraint à l’équilibre financier.

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Dans ce contexte, le plan du Gym serait de négocier un nouveau prêt payant avec option d’achat, voire une option obligatoire sous conditions (maintien, nombre de matchs joués, qualification européenne).

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Avec une valeur estimée à environ 12 millions d’euros, Elye Wahi attire forcément l’attention. D’autres clubs européens pourraient tenter de profiter de la situation en proposant un transfert sec, plus proche des exigences de Francfort.