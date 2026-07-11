PSG : Nouvelle confirmation pour l’arrivée de Ferran Torres

À un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Ferran Torres veut rejoindre les rangs du PSG lors de ce mercato estival. L’affaire serait déjà bien embarquée. Explications.

Mercato PSG : Ferran Torres est prêt à partir du Barça

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Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde en Amérique, l’international espagnol Ferran Torres est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Après Gianluca Di Marzio, PSG Inside Actus et Fabrizio Romano, c’est au tour de Mundo Deportivo et de l’Insider Djamel, bien introduit dans les coulisses du club parisien, de confirmer la prochaine arrivée du joueur de 26 ans au PSG. D’ailleurs, les premières discussions seraient déjà ouvertes entre les deux clubs.

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« Ferran Torres plaît beaucoup au PSG, et tout particulièrement à Luis Enrique, qui apprécie sa polyvalence. Le coach espagnol estime qu’il correspond parfaitement à sa philosophie de jeu et à l’identité qu’il souhaite donner à l’équipe. C’est une des options concrètes étudiées par le club pour remplacer Gonçalo Ramos.

De son côté, l’entourage du joueur se dit flatté par cet intérêt et n’exclut absolument pas un départ vers Paris. Il faudra cependant voir comment le dossier évoluera une fois la fin du parcours de l’Espagne à la Coupe du Monde », explique Djamel.

Même son de cloche chez Mundo Deportivo, qui assure que « Ferran Torres est prêt à partir et les discussions entre les clubs sont à un stade avancé. » Mais quid du FC Barcelone dans cette affaire ?

« Le Barça ne s’opposera pas au départ de Ferran Torres »

Alors que l’international allemand Karim Adeyemi s’apprête à quitter le Borussia Dortmund pour venir intégrer l’effectif du Barça, Ferran Torres, lui, devrait s’engager avec le Paris SG après la Coupe du Monde avec l’Espagne. Arrivé durant l’hiver 2022 pour 55 millions d’euros après deux saisons à Manchester City, le natif de Foios aurait d’ores et déjà donné son accord à son ancien sélectionneur Luis Enrique pour le rejoindre à Paris cet été.

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Selon le Diario Sport, « Le Barça ne s’opposera pas au départ de Ferran Torres, car il a besoin de vendre ! Luis Enrique a demandé un attaquant polyvalent et mise sur Ferran Torres, un joueur qu’il connaît, apprécie et qu’il considère comme une bonne affaire. »

Concernant l’indemnité de transfert, le quotidien espagnol rapporte que le deal pourrait se « conclure autour de 45 millions d’euros ». Capable de jouer à tous les postes de l’attaque, le compatriote de Lamine Yamal coche toutes les cases pour Luis Enrique.

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