Mercato: Ferran Torres répond en personne à l’intérêt du PSG

Pour remplacer Bradley Barcola, qui pense de plus en plus à un départ cet été, le PSG aurait coché le nom de Ferran Torres pour renforcer éventuellement son secteur offensif. Mais l’attaquant du Barça ne semble pas actuellement préoccupé par la question de son avenir.

Le PSG prêt à mettre 60M€ pour Ferran Torres

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Mécontent de son utilisation par Luis Enrique et en désaccord avec sa direction pour une prolongation de contrat, Bradley Barcola n’exclurait pas forcément un départ cet été afin de retrouver une place centrale dans un autre vestiaire. Conscient de la situation, Luis Campos creuse déjà sur le marché des attaquants afin de renforcer le groupe parisien la saison prochaine.

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D’après le journaliste Gianluca Di Marzio, le conseiller sportif du PSG aurait ainsi activé la piste menant à Ferran Torres. L’attaquant du FC Barcelone va entrer dans la dernière année de son contrat et sa polyvalence plaît beaucoup à l’entraîneur parisien Luis Enrique, qui l’avait eu sous ses ordres en tant que sélectionneur de l’Espagne.

À la demande de son coach, le Paris SG serait donc prêt à faire une offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros en plus d’un contrat alléchant pour recruter le joueur de 26 ans, à en croire le média Madrid-Barcelona. Mais pour le moment, le principal concerné rester concentré sur la Coupe du Monde.

Ferran Torres botte en touche pour son avenir

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ferran Torres n’a pas encore paraphé un nouveau bail et le Paris SG se positionne pour le recruter lors de ce mercato estival. De son côté, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s’active en coulisses pour prolonger le contrat de son numéro 7.

Alors qu’une nouvelle bataille semble être lancée entre les deux clubs, le partenaire de Lamine Yamal, concentré sur le Mondial, botte en touche lorsqu’il est interrogé sur son avenir.

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Avant l’entrée en lice de l’Espagne dans la compétition mondiale ce lundi face au Cap-Vert, Ferran Torres a été interrogé ce dimanche par les médias espagnols sur la rumeur PSG ainsi que sur une possible prolongation au Barça. « Je ne sais pas et ça m’est égal. L’important, c’est de remporter les trois points. Le reste n’a pas d’importance pour l’instant », a déclaré l’ancien joueur de Manchester City.

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Relancé par un journaliste de Mundo Deportivo pour mettre fin aux spéculations en lui demandant s’il se voyait jouer au Barça la saison prochaine, Torres a encore botté en touche en rétorquant : « je me vois jouer demain (ce lundi) contre le Cap-Vert. » Le Paris SG va devoir patienter avant d’être fixé dans ce dossier.