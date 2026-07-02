Mercato : Bombe, Tottenham écoeure le PSG pour Junior Kroupi

Pressenti au PSG pour former un trio 100% portugais avec ses compatriotes Vitinha et Joao Neves, Mateus Fernandes a finalement rejoint Tottenham, qui serait aussi prêt à faire une folie pour recruter Eli Junior Kroupi, priorité de Luis Enrique pour remplacer Gonçalo Ramos, transféré récemment à l’AC Milan.

Mercato PSG : Après Mateus Fernandes, Tottenham fonce sur Junior Kroupi

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Déterminé à retrouver les sommets après avoir raté de peu la relégation, Tottenham fait feu de tout bois durant ce mercato estival. Et le PSG fait les frais de cette ambition débordante des Spurs. Après avoir enregistré la signature de Mateus Fernandes, cité dans les plans du Paris Saint-Germain, en provenance de West Ham contre un chèque de 98 millions d’euros, le club londonien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

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D’après le tabloïd britannique The Independent, les dirigeants de Tottenham auraient érigé Eli Junior Kroupi en priorité pour renforcer le côté gauche de leur attaque. Les Spurs, déjà très actifs sur le marché des transferts, souhaiteraient finaliser plusieurs recrues majeures avant le début de leur préparation estivale.

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Après le milieu de terrain portugais de 21 ans, l’attaquant français de 20 ans devrait prochainement faire l’objet d’une importante offre de la part des pensionnaires du New White Hart Lane. Une offensive qui pourrait sérieusement compromettre les plans du PSG dans le dossier Kroupi.

Tottenham prêt à mettre 94M€ pour Junior Kroupi

Début juin, le journaliste Santi Aouna annonçait que le PSG était la destination privilégiée d’Eli Junior Kroupi, malgré l’intérêt de plusieurs autres grands clubs européens. Sur le réseau social Twitter, l’Insider Djamel, bien renseigné sur le Paris SG, révélait lui aussi que l’avant-centre de Bournemouth souhaitait rejoindre le collectif de Luis Enrique, tout en précisant que le prix demandé par le club anglais était, selon ses informations, « beaucoup trop élevé pour le moment », ce qui aurait « considérablement refroidit la direction parisienne. »

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L’entrée en lice de Tottenham dans ce dossier ne devrait donc pas arranger les affaires du double champion d’Europe dans cette affaire. En effet, The Independent assure que les Spurs seraient disposés à mettre un chèque de 94 millions d’euros sur la table des négociations pour Junior Kroupi.

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Pour satisfaire son entraîneur Roberto De Zerbi, le board de Tottenham serait même prêt à rehausser son offre si les Cherries se montrent plus gourmands. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu !